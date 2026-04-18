Revelan causas de la muerte de Nadia Farès, actriz de la película ‘Los ríos de color púrpura’, tras accidente en una piscina

El mundo del cine está de luto por la muerte de la reconocida actriz Nadia Farès, recordada por su participación en ‘Los ríos de color púrpura’, un thriller emblemático del cine francés que marcó un antes y un después en su carrera, tras consolidar su nombre e imagen a nivel internacional.

Sus hijas confirmaron su fallecimiento a los 57 años a través de redes sociales, después de que fuera hallada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo hace una semana.

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Desde ese momento, la estrella del cine francés permanecía en coma, según detallaron sus hijas a la AFP.

“Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”, escribieron Cylia y Shana Chasman.

Ante esta lamentable noticia, su familia pidió “respeto y discreción” durante su duelo.

¿De qué murió la actriz Nadia Farès?

La actriz murió en el Hospital Pitié-Salpêtrière, al que ingresó el pasado domingo, luego de haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un club privado en París.

De acuerdo con la información compartida por sus hijas, la actriz habría sufrido un desmayo provocado por un “incidente cardíaco” el pasado 11 de abril, mientras nadaba en el club.

Nadia Farìs asiste al estreno de "Monsieur Aznavour" en Le Grand Rex el 22 de octubre de 2024. Foto: Getty Images via AFP

Sin embargo, con el fin de esclarecer las causas exactas de su muerte, se abrió una investigación y, por el momento, no se ha constatado ninguna infracción.

La cinta que llevó a la artista a la cima

Nadia Farès alcanzó la fama en Francia y en el extranjero con la película ‘Los ríos de color púrpura’, estrenada el año 2000. La cinta marcó un antes y un después en su carrera porque le abrió las puertas al mercado internacional.

Para el mes de septiembre de este año, la actriz tenía previsto rodar su primer largometraje como guionista y directora.

En entrevista con la revista francesa Gala en enero, Farès reveló que se sometió en 2007 a “una operación en el cerebro, a causa de un aneurisma que no era precisamente pequeño”.

“Una bomba de relojería que había que tratar con la máxima urgencia. Y en cuatro años me sometí a tres operaciones de corazón”, comentó la intérprete que, según sus rutinas, se dedicaba a nadar cuatro veces por semana.

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Nacida en 1968 en Marrakech (Marruecos), Nadia Farès creció en Niza antes de mudarse a París para centrarse en su carrera artística.

Debutó en el cine en los años noventa. Actuó para directores de renombre como Alexandre Arcady, Claude Lelouch y Bernie Bonvoisin.

Vivió un tiempo en Estados Unidos con el productor Steve Chasman, con quien tuvo a sus dos hijas.

Con información de AFP.