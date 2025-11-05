El reality de cocina MasterChef Celebrity sigue siendo tendencia cada noche, pues los televidentes han demostrado su interés en conocer al próximo ganador de esta séptima temporada, que desde el inicio ha estado cargada de nuevas sorpresas y expectativas.

Durante esta edición, al igual que las anteriores, la mayoría de las celebridades lograron conquistar al público con su carismática personalidad, como lo fue Ricardo Vesga, quien se convirtió en el último eliminado de la competencia y su salida conmovió a sus compañeros y jurados.

El actor presentó su plato llamado “Gratitud”, un crepe de pollo con una salsa de crema de leche, cebolla y ajo, y aunque, el jurado le comentó la preparación estaba de buen sabor, su error estuvo en el espesor de la salsa y al no cumplir con las expectativas de los chefs tuvo que quitarse el delantal y abandonar el programa para siempre.

Valentina Taguado despidió a Ricardo Vesga de 'MasterChef' con emotivo mensaje. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @valentinataguado

Próximo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

Según lo que ha circulado en internet, esta noche una de las cocineras que logró ser parte del top 8 no cumplirá con las exigencias del reto y tendrá que despedirse del reality culinario.

Patricia Grisales sería la próxima eliminada de la competencia, luego de enfrentarse con dos fuertes rivales: Violeta Bergonzi y Carolina Sabino. Además, se dice que sus percances de salud también serían un factor para no continuar, pues en retos anteriores, la actriz presentó dolores e inflamaciones en su cuerpo que no le habrían afectado su rendimiento.

“Es un momento muy difícil para mí porque yo quiero seguir, pero siento mucho impedimento”, expresó en la última prueba, que fue de salvación. Sin embargo, recalcó que seguirá haciendo lo que pueda, así se haya estado sintiendo más sensible.

La preocupante caída de Patty Grisales

A un mes de que la competencia había comenzado, la hermana de la diva de Colombia -Amparo Grisales-, tuvo la posibilidad de salvarse de ir al reto de eliminación y subir al balcón junto a sus otros compañeros.

Sin embargo, durante la prueba sufrió una fuerte caída que causó una gran preocupación porque ella anteriormente había comentado el problema que padece en sus rodillas y tobillos.