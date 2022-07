¿Se parecen? Andrés Cepeda dice qué es lo que comparte con Karol G

Andrés Cepeda es uno de los artistas más queridos de Colombia. Su carisma y pasión por lo que hace se ve reflejado en la letra de sus canciones y en el cariño de tantos fans que lo siguen desde tiempo atrás.

‘Maestro’ es el nombre que recibe el cantante en varios escenarios, entre ellos, en la nueva edición de ‘La Voz Kids Colombia’, que inicia esta noche, en donde el intérprete de ‘Besos usados’ es una vez más jurado, siendo el único continúa con el legado de este reality show infantil.

Pero su fanaticada no solo se queda entre los niños, los jóvenes y los adultos. Karol G, una de sus colegas, es una fiel seguidora del compositor, según lo dejó ver el pasado mes de mayo cuando lo invitó a cantar una de sus canciones favoritas que su público coreó: Día tras día.

El momento fue emotivo: la paisa le dio la bienvenida al escenario a Cepeda: “Para esta noche invité a alguien a cantar con una canción que yo amo con toda mi alma”, decía, mientras el colombiano salía al escenario y el público gritaba.

“¡Que la vida te permita seguir cumpliendo sueños querida @karolg! ¡Que tu tenacidad, talento y berraquera sigan abriéndote puertas en cada lugar del mundo! Gracias por invitarme a ser parte de esta noche tan especial”, le respondió en sus redes sociales el cantante.

Karol G y Andrés Cepeda, artistas que le cantan al amor

Aunque las dos noches en el Movistar Arena en Bogotá fueron sold out, y fue inolvidable para el gremio musical, en las últimas horas el programa Lo Sé Todo, entrevistó al intérprete de Magia, quien explicó la razón del porqué aceptó la invitación a cantar con la Bichota en uno de sus conciertos en la capital.

“Recibí la invitación para cantar con Karol en sus conciertos en Bogotá y me pareció lindísimo porque ella quería cantar una canción que le encanta y que adora, Día tras día”, aseguró en el diálogo.

Cepeda también habló sobre quién es para él la intérprete de ‘200 copas’: “Me encanta su persona. Me encanta lo que le transmite a sus fans. Y me encanta que me permitió hacer el puente, entre su público y mi música, la experiencia fue hermosísima”.

No dudó en señalar que era lo que los unía con la paisa: “Públicos diferentes, géneros diferentes, pero creo que hay un elemento en común que hace que sea posible hacer este tipo de colaboraciones. Somos artistas que le cantamos al amor y al corazón. Cuando eso está de por medio, yo puedo participar porque eso es lo mío”.

En la entrevista habló de cómo el desamor y la música congeniaban: “Convertir esos dolores en alegrías, a través de la música, porque esa es la gran magia que tiene la música, que hace que esas cosas difíciles en la vida se conviertan en recuerdos bonitos”, puntualizó.

Cabe recordar, que la canción que tanto quiere Karol G es uno de los éxitos de Cepeda, que hasta el momento tiene una suma de reproducciones de casi los 10 millones en YouTube.

La reacción de las redes sociales

Su público no deja de aplaudir cada sencillo musical que lanza o cada proyecto en el que se encuentra. Asimismo, lo hizo cuando acompañó a Karol G en el escenario.

“Maestro de maestros. Tus canciones merecen ser escuchadas en cada rincón del mundo”; “Qué maravilloso. Andrés se lo merece todo. Te quiero mucho. Eres un maestro, un abrazo desde el último lugar del mundo. Te admiro maestro”; “¡Qué sorpresa tan hermosa! Dos grandes en un mismo escenario @karolg @andrescepeda”; “Día tras día es himno en mi corazón por toda una vida. Grande Cepeda”, se puede leer en sus redes sociales.