Se revela el millonario patrimonio de Giorgio Armani y las dos personas que heredarían su imperio y dinero; lo organizó antes de morir

Los funerales privados del modista italiano Giorgio Armani, que falleció el jueves a los 91 años, tienen lugar este lunes en un pintoresco pueblo del norte de Italia, donde creció el gigante de la moda.

La ceremonia, a la que apenas asistirán unas 60 personas, empezará a las 3 p. m. en la iglesia de San Martino, en el pueblo medieval de Rivalta, situado al sur de Milán, indicaron los medios locales.

El grupo Armani insistió en que el acto será estrictamente privado.

Murió Giorgio Armani, el ‘rey’ de la moda italiana | Foto: AP

Armani, dueño de un imperio de lujo valorado en miles de millones de euros, falleció el jueves a los 91 años.

A lo largo del fin de semana, cerca de 15.000 personas se despidieron del modista en la capilla ardiente abierta en la sede del grupo Armani en Milán, informó uno de sus portavoces a AFP.

En Rivalta, los alrededores de la iglesia de San Martino fueron acordonados “por razones de seguridad y para garantizar la confidencialidad de los funerales”, indicó la asociación local encargada de los castillos en la región.

Los restos mortales de Armani serán enterrados en la capilla familiar de esta localidad, donde ya descansan su madre María, su padre Ugo y su hermano Sergio, añadió.

Sin embargo, no estaba claro si Armani sería enterrado el lunes, ya que una fuente local dijo a AFP que podría ser incinerado en otro lugar.

El diseñador nació en 1934 en Piacenza, a unos kilómetros de Rivalta, en el seno de una familia modesta de origen armenio.

Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en Milán, iba con frecuencia a Rivalta, donde el restaurante local, la Antica Locanda del Falco, guardaba gratos recuerdos de sus visitas, entre ellas las de degustar su pasta tortelli.

Giorgio Armani: patrimonio y quién podría quedarse con su herencia

El famoso modista con el pasar de los años fue expandiendo su imperio y poco a poco fue añadiendo maquillaje, perfumes, accesorios y más.

Su patrimonio creció tanto que llegó a ofrecer servicios de diseño de interiores, además de tener bienes raíces, restaurantes y hoteles.

De igual forma, Giorgio Armani fue el propietario del Olimpia Milano, club de baloncesto italiano. Además, fue el encargado de diseñar los uniformes para los equipos olímpicos y paralímpicos.

Lo último que se dio a conocer, de acuerdo con lo entregado por Forbes, fue que el modista Giorgio Armani, quien hoy en día enluta al mundo entero, tenía un patrimonio valorado en los 12.200 millones de dólares.

En cuanto a su vida personal, a Armani nunca se le conoció esposa ni hijos. Su única relación importante fue con su amigo y socio Sergio Galeotti, que falleció en el año 1985.

Por ahora, la pregunta que más se hace por este tema, es quién quedará con su herencia.

Aunque no hay datos confirmados aún, se ha manifestado que, según los últimos deseos del modista, su fortuna y la empresa pasarían a ser heredadas por su sobrina, Silvina Armani, y su mano derecha, Leo Dell’Orco.

En una de las entrevistas que concedió meses antes de morir a Financial Times, Giorgio Armani habló al respecto como una premonición y habló de cómo le gustaría dejar este tema.