Según la astrología, estos son los cuatro signos más poderosos del zodiaco en el mes de agosto

Agosto avanza con una energía intensa y transformadora que, según la astrología, no afecta a todos los signos por igual, pues este mes está marcado por movimientos planetarios relevantes, como la presencia del sol en leo, la retrogradación de algunos planetas y aspectos que potencian la determinación, la confianza y la capacidad de materializar objetivos.

En este contexto, hay cuatro signos que destacan sobre los demás, pues se verían especialmente favorecidos en temas de liderazgo, magnetismo personal y oportunidades de crecimiento.

La influencia cósmica puede beneficiar a todos si se sabe aprovechar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El sol, regente de Leo, se encuentra en su punto más fuerte durante gran parte de agosto, lo que otorga a las personas nacidas bajo este signo una dosis extra de carisma y seguridad.

Se trata de un momento ideal para liderar proyectos, tomar decisiones importantes y destacar en entornos competitivos. La creatividad también estará a flor de piel, impulsando ideas innovadoras que pueden atraer reconocimientos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Agosto trae una poderosa combinación de intuición y determinación. La influencia de Plutón y Marte impulsa la capacidad de transformar situaciones difíciles en oportunidades.

Este signo sentirá una fuerza interior inusual que le permitirá tomar control de asuntos que antes parecían fuera de su alcance. En el plano emocional, habrá mayor claridad para cerrar ciclos y avanzar hacia metas más ambiciosas.

El mensaje es claro: la energía está disponible, pero corresponde a cada persona decidir cómo usarla. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El optimismo y la disciplina, características propias de Capricornio, se verán potenciados por tránsitos que favorecen la organización y la construcción de logros a largo plazo.

Agosto será un mes clave para materializar proyectos que han estado en espera, especialmente en lo laboral y financiero. Las personas de este signo tendrán la paciencia y la perseverancia necesarias para superar obstáculos y posicionarse como referentes en su entorno.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Con Marte como regente, Aries recibe un impulso de energía y determinación que le permitirá tomar la delantera en diferentes áreas de su vida. Agosto será un periodo propicio para iniciar nuevos proyectos, emprender y tomar riesgos calculados.

Además, la confianza en sí mismo será contagiosa, inspirando a otros y atrayendo aliados estratégicos. La clave estará en controlar la impulsividad para evitar decisiones precipitadas.