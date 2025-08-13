Suscribirse

Gente

Según la astrología, estos son los cuatro signos más poderosos del zodiaco en el mes de agosto

Para muchas personas, este mes representa una oportunidad para demostrar su poder y dejar huella.

Redacción Gente
14 de agosto de 2025, 1:14 a. m.
Los astros y la tecnología coinciden: algunos signos tendrían mayor fortuna en juegos de azar este primer fin de semana.
El poder parece inclinarse hacia ciertos signos en lo que queda de agosto. | Foto: Getty Images

Agosto avanza con una energía intensa y transformadora que, según la astrología, no afecta a todos los signos por igual, pues este mes está marcado por movimientos planetarios relevantes, como la presencia del sol en leo, la retrogradación de algunos planetas y aspectos que potencian la determinación, la confianza y la capacidad de materializar objetivos.

En este contexto, hay cuatro signos que destacan sobre los demás, pues se verían especialmente favorecidos en temas de liderazgo, magnetismo personal y oportunidades de crecimiento.

Horoscope zodiac circle with divination dice. Fortune telling and astrology predictions concept, magic rituals and exoteric experience
La influencia cósmica puede beneficiar a todos si se sabe aprovechar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El sol, regente de Leo, se encuentra en su punto más fuerte durante gran parte de agosto, lo que otorga a las personas nacidas bajo este signo una dosis extra de carisma y seguridad.

Se trata de un momento ideal para liderar proyectos, tomar decisiones importantes y destacar en entornos competitivos. La creatividad también estará a flor de piel, impulsando ideas innovadoras que pueden atraer reconocimientos.

Lo más leído

1. Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá
2. Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical
3. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
Contexto: Los números de la suerte para cada signo del horóscopo chino; traerían el triunfo en la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Agosto trae una poderosa combinación de intuición y determinación. La influencia de Plutón y Marte impulsa la capacidad de transformar situaciones difíciles en oportunidades.

Este signo sentirá una fuerza interior inusual que le permitirá tomar control de asuntos que antes parecían fuera de su alcance. En el plano emocional, habrá mayor claridad para cerrar ciclos y avanzar hacia metas más ambiciosas.

Astrología
El mensaje es claro: la energía está disponible, pero corresponde a cada persona decidir cómo usarla. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El optimismo y la disciplina, características propias de Capricornio, se verán potenciados por tránsitos que favorecen la organización y la construcción de logros a largo plazo.

Agosto será un mes clave para materializar proyectos que han estado en espera, especialmente en lo laboral y financiero. Las personas de este signo tendrán la paciencia y la perseverancia necesarias para superar obstáculos y posicionarse como referentes en su entorno.

Contexto: Horóscopo chino: los cinco signos más poderosos y sus predicciones para este 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Con Marte como regente, Aries recibe un impulso de energía y determinación que le permitirá tomar la delantera en diferentes áreas de su vida. Agosto será un periodo propicio para iniciar nuevos proyectos, emprender y tomar riesgos calculados.

Además, la confianza en sí mismo será contagiosa, inspirando a otros y atrayendo aliados estratégicos. La clave estará en controlar la impulsividad para evitar decisiones precipitadas.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de SEMANA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Drástico cambio en la NBA: este será el nuevo equipo que podría dominar la próxima década

2. Este es el perfil del peligroso hincha del Sao Paulo capturado por los desmanes en el estadio Atanasio Girardot ante Atlético Nacional

3. Presentan proyecto para rendirle un homenaje a Miguel Uribe Turbay; contempla placa conmemorativa y honor en el parque El Golfito

4. Amparo Grisales reaccionó a su aparatosa caída en la Feria de las Flores y reveló cómo quedó después del golpe

5. ¿La familia de Miguel Uribe Turbay podría ser indemnizada por el Estado? Esto reveló un experto en SEMANA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Horóscoposignos del zodiacoAgostoAstrología

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.