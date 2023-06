“Señora, valórese”: Koral Costa, esposa de Omar Murillo, se despachó contra mujer que le estaría coqueteando a él

La cantante reveló que hay una mujer que le escribe mensajes a su marido Omar Murillo, por lo que le envió una dura advertencia para no exponerla.

Omar Murillo es un actor reconocido en la televisión colombiana, pues lleva varios años apareciendo en las pantallas, lo que le ha hecho ganar el cariño de los televidentes y algunos apodos como el famoso ‘Bola 8′.

Desde hace más de 16 años, el actor es pareja de la reconocida cantante e influenciadora caleña Koral Costa, una relación que por el largo tiempo ha dado mucho de qué hablar en la opinión pública.

Recientemente, por medio de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 450.000 seguidores, Costa reveló que actualmente hay una mujer que estaría interesada en destruir su matrimonio y quitarle al famoso actor que participó en la serie ‘El Man es Germán’.

Según comentó la artista, hay una mujer que le estaría escribiendo mensajes a través de las redes sociales a Murillo acosándolo.

“Para los que no saben, mi esposo y yo podemos ver todo de los mensajes privados. Hay una mujer acosando a este hombre que se quiere comer”, escribió la cantante en una historia de Instagram.

Seguidamente, la influencer, quien se describe como la reina de la extravagancia, le envió una gran advertencia a esta persona, la invitó a respetar y a valorarse.

“Señora valórese, deje de estar escribiéndole a mi esposo a su privado. ¿No le da pena? Respete (...) Ella cree que quien lee es él, y soy yo. Porque puedo (leer) todo lo que le escriben. (Siga) y la subo (a las redes sociales) para que le dé pena”, finalizó el mensaje.

Tras la publicación del mensaje, las opiniones por parte de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, algunos apoyaron el actuar de Costa e incluso la invitaron a que revelara el nombre de la mujer, otros criticaron su decisión y recordaron que si los mensajes llevaron a través de las plataformas digitales, estas tienen la opción de bloquear al usuario.

“Cada quien cuida lo suyo y cada quien se hace respetar. Cada quien ama de formas diferentes y si ella está tratando de cuidar su hogar, es válido. Y él también que tenga su carácter y también la respete”, escribió un usuario.

En otro historia de su Instagram, la cantante también aprovechó para felicitar a su marido por un nuevo proyecto del que va a ser partícipe en Estados Unidos, aunque no entregó mayores detalles.

“Me sorprende cómo eres de berraco. Dios te está bendiciendo y con el proyecto nuevo en EE.UU. Te lo mereces por tu corazón , por ser noble. Para mí de los mejores actores del país y ahora de los mejores creadores de contenido. Estoy sorprendida de cómo Dios te está dando tanto”, dijo acompañando la publicación con una foto de Murillo.

Koral Costa abrió OnlyFans

Hace poco más de un mes, Koral Costa reveló que se sumaría a la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans, en la que varias mujeres del común y modelos, actrices e influenciadoras en todo el mundo, facturan buenas cantidades de dinero.

La actriz explicó en el programa La Red que su perfil en dicha plataforma “va a ser un OnlyFans atrevido, pero sofisticado, que se vea bello, pero pues, muy Kardashian, muy sexy”.

La cantante e influenciadora Koral Costa reveló que abrirá un perfil de OnlyFans. - Foto: Instagram: @koralladiva

La cantante, con mucho orgullo, asegura que lo suyo, es la extravagancia: “Me gusta ser extravagante, me encanta ser una mujer distinta en muchos aspectos, más no me gusta llegar a la vulgaridad”.

Además, reveló que, aunque no ha de mostrarlo todo, como muchos esperan, quienes se suscriban a su canal “van a ver algo de piel, van a ver alguito... un poquito más de lo que no se puede ver en otras redes o plataformas”.

La influenciadora también aseguró que esto es algo que hace para sus seguidores, pues, según dijo, ya llevan mucho tiempo pidiéndole que abra su cuenta en la plataforma.