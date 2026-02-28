Shakira hizo historia en México: revivió famosa canción y anunció inesperada noticia

En los meses recientes, Shakira volvió a dominar la conversación pública gracias a una gira de gran alcance que la llevó a presentarse en escenarios clave de América Latina y Estados Unidos. La serie de conciertos significó un emotivo reencuentro con su público, que respondió con una asistencia masiva y una energía palpable en cada fecha.

Las presentaciones dejaron claro que el vínculo entre la artista barranquillera y sus seguidores permanece firme, al tiempo que ratificaron su relevancia y liderazgo en la escena musical internacional. Con montajes de alto impacto, una producción minuciosa y un repertorio cantado de principio a fin, la cantante evidenció que atraviesa una de las etapas más consistentes, vibrantes y representativas de su trayectoria.

Shakira en México Foto: Ocesa - A.P.I.

En medio de este paso que dio desde el año pasado, Shakira emocionó a sus fanáticos con una sólida noticia, relacionada con el impacto de su trabajo en un país latino. La celebridad hizo historia en México, logrando 13 conciertos con boletería agotada.

En un comunicado oficial, distribuido por Ocesa, la barranquillera expresó su felicidad y emoción al lograr este nivel de acogida en este lugar, sintiéndose como en su hogar.

“Me siento en mi casa, 13 conciertos en el Estadio GNP, no lo puedo creer, es un sueño que ustedes me han hecho vivir”, dijo la famosa.

En su reciente fecha, tras presentar una de sus canciones más recordadas e importantes, Shakira anunció un tema en colaboración con Beéle, el cual se estrenará a inicios de marzo.

“El show tuvo como invitado especial a Beéle, con quien llegó el momento más impactante al cantar ‘Hips Don’t Lie’. La colombiana recientemente anunció una colaboración única con el cantante, ‘ALGO TÚ’, que sus fans podrán escuchar el próximo 4 de marzo. Además, Shakira cantó por primera vez en esta gira “Dónde estás corazón”, para sorpresa y emoción de todos los asistentes”, se lee en el post.

Shakira en México Foto: Ocesa - A.P.I.

“La historia aún no termina. El próximo 1° de marzo, Shakira llevará su música al corazón de la ciudad: el Zócalo capitalino, uno de los espacios más emblemáticos y cargados de memoria colectiva en México”, concluyó, exaltando el impacto que tendrá este show.