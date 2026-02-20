Shakira da inesperada noticia: hará concierto gratuito en México; cuándo y dónde será el show

Durante el último tiempo, Shakira volvió a situarse en el foco mediático gracias a una ambiciosa gira internacional que la llevó por algunos de los escenarios más importantes de América Latina y Estados Unidos. El recorrido marcó un reencuentro especial con su audiencia, que respondió de forma masiva y llenó cada uno de los conciertos con entusiasmo y emoción.

Cada show dejó en evidencia la conexión intacta de la artista barranquillera con sus seguidores, al tiempo que confirmó su vigencia y peso dentro de la industria musical global. Con puestas en escena de alto nivel, una producción cuidada al detalle y un repertorio que fue coreado de inicio a fin, la cantante demostró que atraviesa uno de los momentos más sólidos, intensos y representativos de su carrera.

Destapan decisión que tomó Shakira para 2026; se mudaría de Miami por importante tema

Además de todo el éxito que alcanzó con su gira musical, Shakira sorprendió recientemente con una noticia inesperada, la cual dedicó exclusivamente a su público mexicano. La barranquillera, en conjunto con Clara Brugada, jefa de Gobierno, reveló que hará un show icónico en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de México, el próximo 1.º de marzo.

Esta cita artística será a las 8:00 p. m. hora local, reviviendo el emblemático concierto que presentó en 2007 y que batió récords de asistencia, con una acogida masiva. Lo curioso y especial es que esta fecha contará con entrada gratuita, muy similar al Oral Fixation Tour.

Esto mismo ocurrió en 2007, cuando Shakira no cobró ni un solo peso y decidió regalarle a la población este momento, apuntando a un agradecimiento único y diferente.

De hecho, en su cuenta oficial de Instagram, la compositora dejó unas palabras, expresando que esto era un regalo para retribuir un poco de lo mucho que le han dado en su carrera.

“¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado. Este 1 de marzo a las 8 p. m. estaré dando un concierto completamente gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la CDMX ❤️. Y estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración. ¡Los amo!“, dijo en el clip.

Por el momento, habrá que esperar para conocer más detalles de lo que será la presentación de la cantante, quien sumó varias fechas en este país dentro de su gira.