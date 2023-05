Shakira y Lewis Hamilton: Mercedes lanza video sobre el piloto inglés mientras suena un gran éxito de la colombiana; aumentan rumores de romance

Ya instalada con sus hijos en Miami, desde comienzos de abril, Shakira pronto se convirtió en protagonista del mundo del entretenimiento en esa ciudad. Cenas con amigos, conciertos y encuentros de todo tipo hacen parte de la agenda que la artista colombiana vive ahora.

Es que, contrario a lo que sucedía en Barcelona —ciudad de la que se marchó tras doce años junto a su expareja Gerard Piqué y en donde la prensa decía que parecía “metida en un búnker”—, en Miami la colombiana parece dispuesta a disfrutar cada segundo.

Shakira yTom Cruise en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. (Photo by Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) - Foto: Formula 1 via Getty Images

De hecho, el pasado 7 de mayo, Shakira no pasó desapercibida en el en el Autódromo Internacional de Miami durante el Gran Premio de la Fórmula 1, evento en el que se le vio muy cercana con la estrella de cine Tom Cruise. Luego, en la noche, testigos presenciaron una cena en la que la colombiana departía de manera muy cercana con el piloto inglés Lewis Hamilton.

Y las especulaciones han crecido luego de que la pareja fuera vista, solo un par de días más tarde, disfrutando de un relajado paseo en yate en la capital del sol, junto a un grupo de amigos.

Ese día, la artista, de 46 años, y el reconocido piloto de Fórmula 1, de 38, fueron fotografiados juntos. Ambos salieron a navegar por las bellas playas de Miami Beach, en Florida, en el yate Master Craft.

Y aunque ninguno de los dos lo ha desmentido, personas allegadas a las dos celebridades han salido a declarar a los medios que solo se trata de una cercana amistad, pues Shakira conoce a Hamilton desde hace varios años, incluso por los días en que estaba con Gerard Piqué en España.

“¿Lo hicimos bien?”

Pero un nuevo capítulo se abrió en las últimas horas. Para alimentar aún más los rumores del romance entre el piloto británico y la cantante colombiana (o tal vez para burlarse esos chismes), la escudería Mercedes-AMG, para la que corre Hamilton, publicó un breve video en su cuenta de Tik Tok que generó más revuelo y le ha dado la vuelta al mundo.

Shakira y Lewis Hamilton, de paseo por Miami Beach. - Foto: Getty Images

La escudería alemana relanzó un video que dura apenas nueve segundos en el que se ve a Hamilton prepararse para una de sus carreras en la Fórmula 1.

Hasta ahí, nada extraño. Pero lo que ha llamado la atención de millones de usuarios es que de fondo suena la canción Suerte, de la cantante barranquillera, que en otros países se conoce como Whenever, Wherever. Y en ese breve fragmento, la colombiana canta en inglés y dice “estamos destinados a estar juntos”.

Para rematar y dejar bien en claro la intención de sumarse a las especulaciones del romance, la cuenta de Mercedes agregó en forma de pregunta y guiño a la vez: “¿Lo hicimos bien?”.

Una nueva vida

El entorno cercano a la cantante asegura que Shakira está muy motivada luego de ser la protagonista de la primera edición de los Premios Mujeres en la Música Latina, que entrega la prestigiosa revista musical Billboard.

En la ceremonia fue reconocida como la mujer del año, pues luego de su dolorosa separación el año pasado, 2023 podría definirse como el año de la remontada de la artista colombiana.

¿Shakira tiene un romance con Lewis Hamilton? - Foto: Tomadas de Instagram @shakira y @lewishamilton - Montaje: SEMANA

Shakira se estrenó en enero por todo lo alto con el lanzamiento de la Session 53, junto al productor Bizarrap, convertida en un éxito instantáneo —tan solo en YouTube acumula más de 535 millones de reproducciones—. Una canción que se hizo viral por la incisiva letra en la que la cantante arremetía contra su ex.

Luego vino TQG, con Karol G, también fue homenajeada recientemente en el Museo del Grammy, en el corazón de Los Ángeles, que organizó una exposición que recorre su trayectoria profesional y la semana pasada lanzó Acróstico, una amorosa balada dedicada a sus hijos que ya impuso récord en Youtube. Y, ahora, fue distinguida como mujer del año. ¡Y solo estamos en mayo!

Shakira aprovechó el homenaje de Billboard para hacer un balance de estos agitados meses en su vida personal y profesional: “Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado el buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado”, añadió con sinceridad durante la ceremonia.