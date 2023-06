Shakira y Piqué un año después de su separación: ¿Cómo han cambiado sus vidas?

El 4 de junio se completó el primer año del anuncio oficial de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos y que estuvieron juntos durante más de una década. Desde el Mundial de 2010 hasta la llegada de Clara Chía; la vida le cambió a ambos y ahora, 12 meses después, ¿Cómo le ha ido a cada uno?

Luego de 365 días de haber anunciado su separación tanto para la cantante colombiana como para el exfutbolista del Barcelona, sus vidas han dado un drástico cambio. Su separación sorprendió a los seguidores de la pareja, que para ese entonces cumplían doce años de relación.

Gerard Piqué y Clara Chía. - Foto: Instagram: Jordi Martín

“Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a (nuestra) privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el corto, pero claro y directo comunicado que emitieron las partes para dar a conocer públicamente que su matrimonio, del cual tuvieron dos hijos (Milán y Sasha), se había terminado.

¿Cómo le cambió la vida a Shakira?

Después de ese momento, la carrera de la barranquillera volvió a tener un nuevo repunte. Meses antes de confirmarse la ruptura, cuando esta se insinuaba. Shakira rompió el mercado con la canción de ‘Te Felicito’ junto a Rawn Alejandro. En esa pieza musical, empezó a soltar algunos rumores sobre su inminente separación del exfutbolista que jugaba en esa ocasión para el FC Barcelona.

Algunos meses después, la artista no se quedó quita y siguió produciendo música. Su éxito siguió cuando lanzó ‘Monotonía’ junto a Ozuna. Los rumores se intensificaron, tanto por la lírica como por algunas referencias visuales del videoclip. Por ejemplo, el personaje misterioso que le dispara a la cantante utiliza la misma ropa que usó Piqué en la canción ‘Me Enamoré' de 2017. Además, aparenta tener la misma altura.

Shakira en el video de la canción 'Te felicito' - Foto: Captura de pantalla

Finalmente, las hipótesis se hicieron realidad. Durante una charla con el streamer Ibai Llanos en 2021, apareció Chara Chía caminando por la casa de Piqué y Shakira. Para ese momento, la cantante colombiana se encontraba afuera del domicilio, por lo que los rumores se intensificaron. Finalmente, en 2022 se confirmó la ruptura, con la hipótesis que el exjugador le fue infiel por bastante tiempo a la colombiana.

Meses después de confirmada la noticia, Shakira le dio la vuelta al mundo al sacar una sesión con el popular Dj argentino Bizarrap. En aquella canción, la barranquillera no se guardó nada y lanzó varias indirectas contra su expareja y Chía. Por ejemplo, las más memorables de la canción fueron “Cambiaste un Rolex por un Casio”, “Tiene nombre de persona buena, Clara - mente no es como suena”, “Una loba no está pa’ tipos como tú”, “A ti te quedé grande” y “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

La canción catapultó aún más a Shakira en el gran momento que ha vivido en su carrera, siendo otro punto alto en más de dos décadas de trabajo. El tema no quedó ahí y, junto con su compatriota Karol G, lanzó en febrero la canción ‘TQG (Te quedó grande)”.

En esta pieza, soltó otras pullas contra Piqué y Karol G se refirió sobre su exnovio, el puertorriqueño Anuel AA. La canción en cuestión exaltó el empoderamiento de ambas y criticó los aspectos de sus anteriores parejas sentimentales. Al igual que el resto de temas, este no fue la excepción y siguió dejando a la barranquillera en los mejores listados musicales.

Shakira y Karol G en el video de 'TQG'. - Foto: Video oficial TQG

Finalmente, y en medio de su salida de Barcelona con rumbo a seguir su vida en Estados Unidos, lanzó hace algunas semanas ‘Acróstico’, la cual la canta junto a sus dos hijos y evoca los sentimientos que ha generado este abrupto cambio, tanto en su carrera como en su vida personal. Todas las canciones producidas hasta la fecha y en relación su expareja, le han generado millones de vistas a la colombiana en las plataformas.

¿Y para Gerard Piqué?

Antes de la ruptura, Piqué ya venía incursionando en el mundo del streaming. Durante la pandemia y al igual que otros futbolistas; abrió su canal de Twitch, jugando videojuegos, charlando o compartiendo con otros creadores de contenido.

Entre estos, el nacido en España empezó a formar una amistad con Ibai Llanos, uno de los streamers con más vistas de habla hispana en Twitch. Además, es el fundador del evento ‘La Velada del Año’, donde hay presentaciones musicales y combates de boxeo entre los creadores de contenido.

Gerard Piqué e Ibai Llanos. - Foto: Fotograma, 00:07, Sesión de biza y Piqué?, TikTok/@InfoKingsLeague

Llegando a una edad considerable, Piqué decidió en noviembre de 2021 retirarse oficialmente del fútbol. Con el público del Camp Nou coreando su nombre y sus compañeros rindiéndole honor (inclusive Xavi Hernández, entrenador del Barcelona con quien compartió vestuario años atrás). Entre lágrimas, el defensor le puso fin a su carrera deportiva, en la cual cosechó varios títulos, tales como La Liga, Champions League y, quizás los más importantes, la Eurocopa y el Mundial. Durante varios años, él fue considerado como uno de los mejores defensas del mundo.

Tras su retiro, siguió incursionando en Twitch y, junto a Llanos, fundó la Kings League. Esta es una competición de fútbol 5 que no se rige con las reglas convencionales. Buscó a otros creadores de contenido, para que fueran los presidentes del torneo y a inicio del 2023 dio inicio a este certamen deportivo.

Ronaldinho Gaúcho en la Kings League. - Foto: @KingsLeague

La Kings League ha sido un total éxito, contando con la participación en algunos encuentros con leyendas del deporte, tales como Andrea Pirlo, Ronaldinho, Javier Hernández, Sergio Agüero (quien preside uno de los clubes), entre otros. Actualmente, se está disputando la segunda versión, junto con la competición de fútbol femenino, Queens League.