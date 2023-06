Shakira cumple ya un año de anunciar su ruptura con Piqué por culpa de Clara Chía

Luego de 365 días de haber anunciado su separación tanto para la cantante colombiana como para el exfutbolista del Barcelona, sus vidas han dado un drástico cambio. Su separación sorprendió a los seguidores de la pareja, que para ese entonces cumplían doce años de relación.

“Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a (nuestra) privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el corto, pero claro y directo comunicado que emitieron las partes para dar a conocer públicamente que su matrimonio, del cual tuvieron dos hijos, se había terminado.

Shakira y Piqué se ha vuelto tema de conversación por las polémicas relacionadas con su rompimiento. - Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Ninguna de las dos personas involucradas, imagino el alcance que tendría esta ruptura y lo que tendrían que pasar luego de separarse, pues a un año de la noticia, el impacto y relevancia del tema no ha bajado y, por el contrario, todos los días hay nueva información que relaciona ya sea a la colombiana o al catalán.

¿Por qué se separaron Piqué y Shakira?

La causa principal de la separación fue una nueva relación sentimental que contrajo Gerard Piqué, quien en ese entonces aún pertenecía al FC Barcelona. Según informaciones, Piqué y su nueva pareja, Clara Chía Martí, se habrían conocido en un bar a finales del 2021. Desde entonces iniciaron una amistad que se transformó en relación amorosa aproximadamente en febrero de 2022, según versiones de prensa internacional.

Sin embargo, para el momento en que la pareja anuncia su separación, los rumores de una infidelidad por parte de Piqué ya eran de conocimiento público.

La expareja habría compartido un concierto de Coldplay en 2016. - Foto: Tomada de Instagram @shakira

Debido a esta traición, Shakira no se quedó callada y se desahogó por medio de la música, con varias canciones que tuvieron repercusión mundial por sus mensajes indirectos y directos contra Piqué.

“Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato [risas]. Simplemente, me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen”, mencionó Shakira a la revista Elle, en la primera entrevista que dio tras su separación en septiembre del 2022.

Por ahora son cuatro éxitos musicales que ha hecho Shakira relacionadas con su divorcio, la primera fue ‘Monotonía’, en colaboración con Ozuna, después fue la ‘Music Sessions #53′ con Bizarrap. Luego estreno al lado de Karol G ‘TQG’ y, recientemente, estrenó ‘Acrostico’, una canción en solitario y donde en el videoclip oficial aparece junto a sus dos hijas, Milan y Sasha.

La actualidad de Shakira y Piqué

De acuerdo con Telecinco, la barranquillera llegó a España en los últimos días para que sus hijos compartieran con su padre hasta el próximo 19 de junio, cumpliendo así con lo acordado.

Sin embargo, en un principio la idea era que Piqué viajará a Estados Unidos, según la periodista Lorena Vázquez la cantante cambió de planes y decidió viajar al viejo continente.

Además, uno de los episodios que se creen más incómodos de la estadía de la famosa en dicho país, es su asistencia al GP de España de Fórmula 1 (Gran Premio de España), donde su expareja también se presentará.

Shakira comenzó una nueva vida con sus hijos Sasha y Milan en Miami desde comienzos de abril de este año. Piqué tiene derecho a compartir con los pequeños en vacaciones. - Foto: getty images

Cabe recordar que el pasado mes de abril la artista a través de su cuenta de Instagram envió un emotivo mensaje.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, dijo.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, concluyó.