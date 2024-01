Sofía Vergara recuerda la trágica pérdida de su hermano a causa del narcotráfico en Colombia

Sofía Vergara recuerda la trágica pérdida de su hermano Rafael por el narcotráfico

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que Sofía Vergara habla sobre el fallecimiento de su hermano a causa del narcotráfico. Hace unos años, durante su participación como jurado en el show del programa de entretenimiento de televisión estadounidense America’s Got Talent, no pudo contener su llanto al recordar este trágico episodio de su vida, tras la participación de uno de sus concursantes.