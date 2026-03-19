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Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 19 de marzo de 2026

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos.

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Redacción Loterías
19 de marzo de 2026, 10:55 p. m.
Estos son los números y el signo que se llevaron el premio mayor en la lotería Super Astro Luna
Estos son los números y el signo que se llevaron el premio mayor en la lotería Super Astro Luna Foto: Super Astro Luna - Getty Images / Montaje: Semana

En la noche del jueves 19 de marzo se realizó el sorteo número 8065 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 6001 bajo el signo Escorpio.

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 18 de marzo de 2026
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Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 18 de marzo de 2026: número 2828 con el signo Virgo.
  • Sorteo del 17 de marzo de 2026: número 9472 con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 16 de marzo de 2026: número 9649 con el signo Piscis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 20 de marzo de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

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Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy Foto: Getty Images // PagaTodo

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.