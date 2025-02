Valentina Taguado confesó el trauma que le creó su papá con el peso; le prohibió engordar: “A la mujer gorda solo la quiere la mamá”

Valentina Taguado reveló problemas con su padre

“Tengo un papá que cuando yo era chiquita, me decía que me estaba engordando, que no podía engordar, pero todo el tiempo tenía el taladro acá y yo veo las fotos de cuando me decía eso y yo era una varilla. Nunca he sido, pues supergorda, si he subido y bajado de peso, pero cuando me lo decía yo era una varilla, una niña, apenas me estaba desarrollando”, contó Valentina al comenzar con la historia.