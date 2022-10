VIDEO: así luce el nuevo y lujoso apartamento de Mario Ruiz

Para nadie es un secreto que los influencers ganan muchísimo dinero y por ende pueden obtener bienes de lujo como autos, apartamentos penthouse y mucho más. Mario Ruiz no fue la excepción y logró tener un dúplex tal y como se lo imaginaba.

En el más reciente video que publicó el joven en sus redes sociales oficiales, se ve un video del antes y el después de su nueva casa en México. El apartamento de dos niveles era inicialmente con pisos de madera café y cortinas de tela, detalles que ya desaparecieron, pues el instagrammer cambió hasta las chapas de las puertas.

El piso lo cambió por madera gris y los acabados los dejó en color negro, blanco y plateado. Quitó algunas puertas para que los espacios se vieran más grandes y decoró con un comedor de cristal con sus respectivas poltronas, adecuó una barra que comunica con la cocina e instaló diferentes obras de arte y artefactos de lujo por todos los rincones.

En los baños puso dos tanques de la marca Chanel, dejó una sala de televisión con todas sus comodidades y el cuarto principal quedó con un clóset gigante donde el creador de contenido guarda parte de su colección de tenis deportivos, que la mitad está compuesta por pares de zapatos de colección.

De inmediato, infinidad de influencers colegas de Mario le comentaron la publicación con diversos mensajes de felicitación, acompañados de emojis como llamas de fuego y caritas con ojos de corazón. Además, el video ya cuenta con más de 62 mil likes.

“De niño me gustaba jugar THE SIMS”, escribió Ruiz en su post, haciendo alusión al videojuego donde los jugadores podían amueblar a su gusto las casas de los avatares.

La Liendra también está estrenando casa

Mario Ruiz no es el único feliz en su nuevo hogar, uno de sus colegas influencers, La Liendra, también logró obtener su propio apartamento en Medellín y lo mostró a sus seguidores de una forma muy particular.

En vez de mostrar un video básico de los lugares de su nuevo hogar describiendo lo que todo el mundo ya está viendo, La Liendra decidió rapear su historia personal, contando que viene de un barrio de invasión y que gracias a su perseverancia y tenacidad ahora tiene mucho más.

“Vivo orgulloso y agradecido del lugar donde nací, pero siempre quiero más y el barrio ya me enseñó lo que me tenía que enseñar. Hace cinco años vivía en una invasión, ni siquiera era un barrio, la gente lo creó… A las malas construimos casas de madera, vivíamos felices, no nos daba pena. Yo era feliz, pero mi madre no”, se escucha en el video que ya acumula más de 130 mil ‘Me gusta’.

Muchos de sus seguidores han destacado el talento que no sabían que La Liendra tenía y le han dicho que siga ese camino y lo explote de la mejor manera, pues creen que tanto la canción, como él, pueden volverse dignos exponentes del género. Una de las que más mostró apoyo en la publicación fue Dani Duke, quien comentó: “Quiero que todos conozcan el corazón tan lindo que tienes y solo así entenderán el por qué estás donde estás”.

Además, La Liendra cuenta con un equipo de trabajo que le permite seguir el camino de la música, como ya lo han hecho varios de sus colegas como Luisa Fernanda W, o incluso podría ser la catapulta para llegar a la televisión y el cine.

Un detalle que muchos alaban del video es que La Liendra hace el tour por su nuevo apartamento en compañía de su perro Scooby, quien también tiene su fanaticada en el perfil del caleño.