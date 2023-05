Video | Pillan a Piqué negándole autógrafo a un seguidor y le llueven críticas

La imagen de Gerard Piqué va cada vez más en declive y no es por cuenta de las canciones venenosas de su expareja Shakira o porque ya no demuestre su talento deportivo en las canchas. Esto se debe a que su comportamiento con sus fans es cada vez más hostil y ya son varias las evidencias que hay de ello en las redes sociales.

Hace un par de días está rondando en Instagram y TikTok principalmente un video en el que el catalán vuelve a hacer gala de su displicencia con un fanático que lo interceptó en un vuelo comercial de bajo costo cuando el exfutbolista trataba de recuperar su maleta de viaje entre los muchos pasajeros que estaban en los pasillos haciendo lo mismo.

Foto: Tik Tok @jlo0678. - Foto: Foto: Tik Tok @jlo0678.

Las personas que viajaron en el mismo vuelo del catalán estaban tan concentradas en obtener su equipaje y salir de la aeronave que no se habían percatado de la presencia del deportista, sin embargo, uno de los pasajeros sí lo hizo y calculó a la perfección el momento en el que Piqué estaría junto a él, para estar listo con su celular y sonreír para la selfie que planeaba hacer.

Pero el resultado no fue el esperado, pues Gerard, tratando de esconderse detrás de sus lentes oscuros, se percató de la foto de su fanático solo cuando tuvo el celular del hombre frente a su rostro, que no dudó en voltear de inmediato dándole a su seguidor tan solo tres segundos para hacer su recuerdo con el exfutbolista, quien agarró su equipaje y con mucho afán se refundió entre los demás pasajeros para que nadie más lo molestara con postales o videos en las que no deseaba salir.

Foto: Tik Tok @jlo0678. - Foto: Foto: Tik Tok @jlo0678.

Este momento, inmortalizado en un video que hizo otro pasajero, ya es viral en varias plataformas digitales, donde los usuarios han podido tomar partido y se han despachado en comentarios en los que critican la mala actuación del deportista. “Un poco de humildad”, “Quién lo creyera. Las vueltas que da la vida. Piqué en un vuelo de bajo costo”, “Pues seguirá montando en vuelos de bajo costo, pero su cara es de pocos amigos con sus seguidores”, son algunos de los comentarios que se leen en una de las publicaciones de TikTok.

Por otro lado, aún hay cibernautas que apoyan los comportamientos del catalán, defendiendo su posibilidad de viajar en aerolíneas low cost y yéndose en contra de Shakira por andar “destilando veneno” a través de sus canciones, con las que, según ellos, demuestra que no ha superado al exfutbolista, quien está feliz viviendo su idilio de amor con su nueva novia, Clara Chía, con quien está casi a punto de completar un año de relación.

Foto: Tik Tok @jlo0678. - Foto: Foto: Tik Tok @jlo0678.

“¿Uno no puede ser normal? 😅😁😁 ¿vieron cómo viste MARK ZUCKERBERG? 😅😅”, “¿Cuántas veces han visto a Piqué hablando dolido o tirando indirectas? 😏 Prefiero irme a pies pero feliz 🥰”, “por favor, si piqué renunció a 50 millones de euros del barca, obviamente el dinero no es problema”, “Viajará en económico, pero es feliz sin estar echando veneno 😂”, “Ser rico no necesita andar en lujos👌”, “¿Y qué pasa que viaje a lado de otras personas, cuál es el problema?”, son algunos de los mensajes en apoyo al catalán.

Mientras tanto Piqué sigue muy enfocado en sus negocios enfocados a las comunicaciones y el marketing deportivo a través de su empresa Kosmos, con la que tiene los derechos de transmisión de su torneo, la Kings League, con el que se ha mantenido en el radar deportivo y se ha posicionado en las plataformas digitales de streaming. Además, también estaría preparando todo para la llegada de sus hijos a Barcelona a pasar junto a él las vacaciones de verano.