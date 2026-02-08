Video: Shakira sufrió caída durante show en vivo mientras interpretaba icónico tema; su reacción sorprendió al público

Gente

La artista interpretaba ‘Si te vas’ durante su concierto en El Salvador cuando se produjo el incidente.

9 de febrero de 2026, 2:49 a. m.
Foto: Getty Images

Shakira es una de las cantantes colombianas con mayor reconocimiento internacional. Desde muy pequeña supo que la música sería su camino, y su carrera se ha caracterizado por una amplia variedad de álbumes, un carisma único y una personalidad artística que la han llevado a llenar los escenarios más importantes del mundo.

Uno de sus proyectos más recientes es la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que ha recorrido varios países de Latinoamérica, congregando a personas de todos los rincones para disfrutar de la voz y los éxitos de la barranquillera.

Foto: Getty Images for Global Citizen

Tal fue el caso de su más reciente concierto en El Salvador, celebrado en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González la noche del sábado 7 de febrero. Sin embargo, un momento que llamó la atención ocurrió durante su presentación, cuando Shakira sufrió una caída mientras interpretaba su canción Si Te Vas.

A pesar de ello, la artista no se dejó vencer. Se levantó con rapidez, continuó con el espectáculo y transmitió calma y buen humor al público, que la aplaudió por su profesionalismo.

Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

