Video: Shakira sufrió caída durante show en vivo mientras interpretaba icónico tema; su reacción sorprendió al público

Shakira es una de las cantantes colombianas con mayor reconocimiento internacional. Desde muy pequeña supo que la música sería su camino, y su carrera se ha caracterizado por una amplia variedad de álbumes, un carisma único y una personalidad artística que la han llevado a llenar los escenarios más importantes del mundo.

Uno de sus proyectos más recientes es la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que ha recorrido varios países de Latinoamérica, congregando a personas de todos los rincones para disfrutar de la voz y los éxitos de la barranquillera.

Su carrera se ha caracterizado por la variedad de sus álbumes, su carisma y su personalidad artística. Foto: Getty Images for Global Citizen

Tal fue el caso de su más reciente concierto en El Salvador, celebrado en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González la noche del sábado 7 de febrero. Sin embargo, un momento que llamó la atención ocurrió durante su presentación, cuando Shakira sufrió una caída mientras interpretaba su canción Si Te Vas.

A pesar de ello, la artista no se dejó vencer. Se levantó con rapidez, continuó con el espectáculo y transmitió calma y buen humor al público, que la aplaudió por su profesionalismo.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se llenaron de reacciones. Muchos usuarios destacaron cómo Shakira continuó su show como si nada hubiera pasado, y la propia artista comentó con humor: “¡Qué caída!“.

Entre los comentarios más destacados, algunos celebraron su fortaleza y actitud positiva: “Vieron: se cae, se levanta, se preocupa, sigue adelante y por último se ríe”; “Qué caída, pero qué levantada”; “Se cae. Se levanta. Se asombra. Lo dice. Se ríe. Es una reina”.

Otros resaltaron el ejemplo que dio a sus seguidores: “Reina, nos das una gran lección: nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos”; “Se cae, pero siempre se levanta como una mujer espectacular”; “Supera todas las pruebas, bella mujer, muy valiente”.

La gira ha recorrido varios países de Latinoamérica. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

Finalmente, varios comentarios destacaron su profesionalismo y autenticidad en el escenario: “Y con eso también demuestra que no hace playback; canta en vivo, toda una profesional la niña Shaki”; “Como dice ella en su gira: ‘De las caídas nadie se salva; cuando caes, te levantas con más fuerza, como toda una loba’”.