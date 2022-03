“Vivimos en casas separadas”: esposa de Elon Musk cuenta detalles de su vida con el magnate

Aunque el magnate Elon Musk y la cantante de 33 años, Grimes, confirmaron su separación tras más de tres años de matrimonio en septiembre de 2021, se reveló que estos dos tuvieron un segundo hijo en diciembre del año mencionado, el cual se mantuvo en secreto hasta ahora.

La noticia sobre el nacimiento de Exa Dark Sideræl Musk, como estos dos le pusieron a la nueva bebé, está dando la vuelta al mundo, ya que su existencia se mantuvo en completo secreto por unos tres meses luego de su nacimiento. Sin embargo, esta se dio a conocer por voz de su madre, Grimes, a través de una entrevista para la revista Vanity Fair, en un artículo que se tomó la portada de la edición de este abril.

Al parecer, en diálogo con el medio, Grimes se habría sincerado sobre la conformación de su familia, y había revelado que fue madre, por segunda vez con Musk, a través de un método conocido como vientre subrogado, mismo que es conocido comúnmente como “vientre de alquiler”, el cual consiste en guardar la gestación del bebé, en una mujer que no va a ejercer el rol de madre, sino que solo es el medio para traer la criatura al mundo.

Ahora, en diálogo con la revista Vanity Fair entregó detalles de cómo es realmente su relación con el magnate, que definió como “fluida”.

“Vivimos en casas separadas. Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo, pero simplemente tenemos nuestras propias cosas, y no espero que otras personas lo entiendan”, comentó Grimes en la entrevista.

De igual manera, dijo que en el tiempo que vivió con él dormía en un colchón que estaba roto, a lo que se negó a comprar uno nuevo, y en cambio propuso que se reemplazara por el que ella tenía en su casa: “No vive como millonario, a veces vive por debajo del umbral de la pobreza”, destacó.

Otra de las razones por la que dijo que no vive con él es porque en ocasiones no se alimentaba bien: “Llegó un punto en el que pensé: ‘¿Podemos no vivir en una muy insegura casa de 40.000 dólares? Acá los vecinos nos graban, no hay seguridad y me la paso comiendo mantequilla de maní durante ocho días seguidos. No estoy muy interesada en las comodidades, pero necesito nutrición y esas cosas”.

Consejos de Elon Musk y Warren Buffett para invertir el dinero en tiempos de inflación

Sin duda, son muchos los que siguen de cerca los consejos que da el magnate sudafricano Elon Musk, quien se refiere al manejo de las finanzas personales constantemente por medio de sus redes sociales.

Esta vez, y luego de indicar que sus compañías Tesla y SpaceX “están experimentando una importante presión inflacionaria reciente en materias primas y logística”, el empresario aconsejó qué se debe hacer en tiempos de alta inflación.

“Como principio general, es mejor poseer cosas físicas como una casa o acciones en compañías que cree que son buenos productos, que dólares cuando la inflación es alta”, señaló Musk.

“¿Qué opina sobre la probable tasa de inflación en los próximos años?”, preguntó Elon Musk a través de su cuenta de Twitter, en este momento en que el costo de vida tiende a incrementar en varios países y aún más con el conflicto que viven Ucrania y Rusia en la actualidad.

Además, el empresario aprovechó para aclarar lo que planea hacer con las criptomonedas que posee, ante especulaciones sobre la presunta venta de estos activos digitales: “Todavía tengo y no venderé mis bitcoines, ethereum o doge fwiw”, sostuvo Musk.

Lo dicho por el CEO de Tesla sobre la tenencia de “cosas físicas” se alinea perfectamente con los consejos que el empresario Warren Buffet, CEO de Berkshire Hathaway, dijo en el pasado.

En una reunión de accionistas de Berkshire Hathaway llevada a cabo en 2009, en el marco de la Gran Recesión, Buffet afirmó que una de las mejores formas para protegerse contra la inflación es siendo propietario de “un negocio maravilloso”.

Cabe destacar que lo anterior es aconsejado por los multimillonarios porque no importa realmente qué pueda suceder con el valor del dólar, pues esas “cosas físicas” continuarán teniendo demanda.

“Si eres dueño de la compañía Coca-Cola, obtendrás una parte determinada del trabajo de la gente dentro de 20 años y dentro de 50 años para tu producto y no hace ninguna diferencia”, explicó Buffet. A pesar de que los precios pueden subir, según el CEO de Berkshire Hathaway, las personas continuarán pagando por los productos que son de su interés.

Inflación

El costo de vida en Estados Unidos ha subido considerablemente. En 2021 la inflación aumentó 7,9 %, alcanzando una cifra que no se veía desde 1982. La inflación estuvo subiendo constantemente durante todo el invierno en Estados Unidos y los precios al consumidor aumentaron en febrero, lo que representa el salto más alto en 40 años.

Los aumentos en el precio de la nafta lideraron el camino, seguidos por los hoteles, los autos de alquiler y los muebles en ese país.

“Cuanto más alta es la tasa de inflación, más rápido pierde valor el efectivo. Las inversiones, por otro lado, generalmente crecen con el tiempo. Es por eso que durante los períodos de alta inflación, Musk y Buffett recomiendan invertir en empresas sólidas cuyas acciones probablemente se mantengan constantes”, según una la publicación de CNBC.

Por esta razón, muchos expertos, incluidos Musk y Buffett, recomiendan invertir en fondos indexados de bajo costo, que son menos volátiles, pero aun así aprovechan el crecimiento del mercado. Además, gracias a que estos fondos tienen todas las acciones en un índice, se diversifican automáticamente. Incluso, el S&P 500, que incluye empresas como Microsoft, Amazon y Apple, han superado la inflación a lo largo de los años.

“Compre constantemente un fondo indexado de bajo costo S&P 500. Siga comprándolo en las buenas y en las malas, y especialmente en las malas”, aseguró Buffet en 2017.