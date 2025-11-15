A pesar de que Walter Mercado falleció en el 2019, sigue siendo una de las figura más relevantes en el mundo de las energías, pues miles de personas confían en su palabra, debido a la gran cantidad de predicciones a las que acertó en el transcurso de su carrera.

Para los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, sus familiares compartieron algunos mensajes y alertas que dejó para cada uno de los 12 signos pertenecientes al zodiaco occidental.

Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

En asuntos del corazón, lo que suceda será lo que más convenga a su evolución personal. La energía de la luna impulsa cierres importantes y el fin de sacrificios innecesarios.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se presenta una situación familiar que exige paciencia y prudencia. Evitar rumores y conversaciones imprudentes será clave para mantener la armonía.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La luna llena provoca tensiones y desafíos que pueden generar incomodidad. La recomendación es mantener la calma, vigilar los gastos y evitar decisiones impulsivas relacionadas con el dinero.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Son días perfectos para abrirse emocionalmente, expresar sentimientos y trabajar en la construcción de relaciones sólidas. Establecer bases firmes permitirá avanzar con seguridad.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Podrían surgir tensiones debido a comentarios apresurados. La recomendación es actuar con cuidado y evitar discusiones innecesarias.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es un buen momento para retomar hábitos saludables y trabajar en el bienestar físico. También podría presentarse un alivio económico inesperado, cuide su dinero.

Estas son algunas de las recomendaciones que Walter mercado dejó para el fin de semana. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los vínculos familiares y la salud muestran una mejoría notable, permitiendo un ambiente más equilibrado y armónico.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Relajarse y enfocarse en lo positivo será esencial. La búsqueda de conocimiento espiritual o emocional ayudará a mantener el equilibrio mental para solucionar los problemas que ha venido presentando.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Retomar la autoestima será fundamental para atraer situaciones positivas. Debe liberarse de cargas emocionales para avanzar con los procesos que enfrenta en la actualidad.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un episodio que causa preocupación pronto quedará en el pasado. En el ámbito amoroso, será importante evitar riesgos y cuidar sus relaciones.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es importante dejar atrás pensamientos negativos y reconectar con actividades que aporten bienestar emocional.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Son días ideales para realizar oraciones con fe y trabajar en una mentalidad más positiva. La clave está en no permitir que el miedo lo limite.