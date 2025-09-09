Suscribirse

Walter Mercado: los números mágicos para el miércoles 10 de septiembre; serían los ganadores del premio gordo de la lotería

Estas son las cifras que traerían suerte en los juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

10 de septiembre de 2025, 3:42 a. m.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Miles de colombianos sueñan en convertirse los ganadores de algunas de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, pues a través de estas dinámicas, podrían convertirse en millonarios en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números ganadores.

Pese a que Walter Mercado falleció hace varios años, su sobrina Betty B. Mercado continúa compartiendo información importante del astrólogo, y cada día saca a la luz el horóscopo y los esperados números de la suerte.

Walter Mercado
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La espiritualidad tendrá un papel importante en su vida. Es momento de expresar los sentimientos con claridad.

Números de la suerte: 18, 24, 16.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El éxito está muy cerca, pero será esencial valorar lo propio y despedir lo que ya no aporta. La felicidad dependerá de la actitud.

Números de la suerte: 12, 8, 50.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Viejas cargas emocionales desaparecerán y la suerte se encargará de abrir nuevos caminos. El reconocimiento profesional será evidente.

Números de la suerte: 7, 10, 33.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las sorpresas traerán oportunidades de crecimiento. Será un buen día para cultivar talentos y acercarse a los sueños.

Números de la suerte: 39, 10, 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se vivirán revelaciones importantes, especialmente para el amor y la familia. Los vínculos cercanos se fortalecen.

Números de la suerte: 48, 2, 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El romance está cerca y podría hacer que algunas de las actividades que no disfruta, se vuelvan interesantes.

Números de la suerte: 27, 4, 14.

Horóscopo y números de la suerte.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La conexión espiritual será fuerte y la intuición estará más asertiva que nunca. Un nuevo interés romántico podría aparecer, no deje pasar la oportunidad.

Números de la suerte: 3, 6, 14.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La creatividad se destacará en proyectos personales y familiares. Las palabras tendrán gran poder para atraer oportunidades.

Números de la suerte: 20, 31, 49.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La justicia se hará presente y las fronteras personales y profesionales se expandirán en los próximos días. Tenga paciencia.

Números de la suerte: 9, 21, 5.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será esencial cuidar cuerpo y mente para mantenerse con una buena salud. El amor se convertirá en motor de cambios positivos.

Números de la suerte: 45, 14, 33.

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las nuevas responsabilidades traerán también éxitos. Es tiempo de abrirse a experiencias distintas que renovarán la vida y le harán ver todo de manera distinta.

Números de la suerte: 51, 2, 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se viene muchos cambios importantes que marcarán su futuro. Amistades del pasado volverán con fuerza.

Números de la suerte: 30, 24, 5.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

