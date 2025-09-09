Gente
Walter Mercado: los números mágicos para el miércoles 10 de septiembre; serían los ganadores del premio gordo de la lotería
Estas son las cifras que traerían suerte en los juegos de azar.
Miles de colombianos sueñan en convertirse los ganadores de algunas de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, pues a través de estas dinámicas, podrían convertirse en millonarios en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números ganadores.
Pese a que Walter Mercado falleció hace varios años, su sobrina Betty B. Mercado continúa compartiendo información importante del astrólogo, y cada día saca a la luz el horóscopo y los esperados números de la suerte.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La espiritualidad tendrá un papel importante en su vida. Es momento de expresar los sentimientos con claridad.
Números de la suerte: 18, 24, 16.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El éxito está muy cerca, pero será esencial valorar lo propio y despedir lo que ya no aporta. La felicidad dependerá de la actitud.
Números de la suerte: 12, 8, 50.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Viejas cargas emocionales desaparecerán y la suerte se encargará de abrir nuevos caminos. El reconocimiento profesional será evidente.
Números de la suerte: 7, 10, 33.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las sorpresas traerán oportunidades de crecimiento. Será un buen día para cultivar talentos y acercarse a los sueños.
Números de la suerte: 39, 10, 44.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Se vivirán revelaciones importantes, especialmente para el amor y la familia. Los vínculos cercanos se fortalecen.
Números de la suerte: 48, 2, 15.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El romance está cerca y podría hacer que algunas de las actividades que no disfruta, se vuelvan interesantes.
Números de la suerte: 27, 4, 14.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La conexión espiritual será fuerte y la intuición estará más asertiva que nunca. Un nuevo interés romántico podría aparecer, no deje pasar la oportunidad.
Números de la suerte: 3, 6, 14.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La creatividad se destacará en proyectos personales y familiares. Las palabras tendrán gran poder para atraer oportunidades.
Números de la suerte: 20, 31, 49.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La justicia se hará presente y las fronteras personales y profesionales se expandirán en los próximos días. Tenga paciencia.
Números de la suerte: 9, 21, 5.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Será esencial cuidar cuerpo y mente para mantenerse con una buena salud. El amor se convertirá en motor de cambios positivos.
Números de la suerte: 45, 14, 33.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las nuevas responsabilidades traerán también éxitos. Es tiempo de abrirse a experiencias distintas que renovarán la vida y le harán ver todo de manera distinta.
Números de la suerte: 51, 2, 10.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Se viene muchos cambios importantes que marcarán su futuro. Amistades del pasado volverán con fuerza.
Números de la suerte: 30, 24, 5.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.