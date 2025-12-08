Walter Mercado: predicciones millonarias y números de la suerte para el martes 9 de diciembre

Walter Mercado permanece en la memoria colectiva como una de las figuras más influyentes de la astrología en Latinoamérica. Aunque partió hace varios años, su obra continúa vigente y cautiva a quienes buscan orientación sobre lo que traerá cada jornada.

El Nuevo Herald publicó las predicciones elaboradas por Betty B. Mercado, su sobrina y heredera espiritual, quien asumió la labor de transmitir los mensajes astrológicos y revelar las cifras que podrían marcar un rumbo distinto para cada signo.

Para este martes 9 de diciembre, las proyecciones anuncian movimientos importantes y decisiones determinantes, señalando un periodo en el que muchos podrán encontrar oportunidades para transformar su situación y avanzar hacia un nuevo capítulo en sus vidas.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Se levanta de experiencias difíciles y comienza una etapa de notable avance. Logra claridad en las lecciones aprendidas y recibe un impulso favorable en lo económico y laboral. Mantener una actitud compasiva hacia quienes lo hirieron atraerá armonía.

Números de suerte: 4, 2, 16.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Hace valer sus derechos y se libera de cargas ajenas. Gana lucidez para evitar engaños y se atreve a iniciar proyectos que otros consideran arriesgados. La confianza en los cambios será clave.

Números de suerte: 4, 33, 9.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Necesita volver a la realidad y manejar mejor sus finanzas. La impulsividad puede jugarle en contra, por lo que conviene actuar con prudencia. Las buenas rachas deben aprovecharse para asegurar estabilidad.

Números de suerte: 31, 29, 41.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Las energías lo orientan hacia la estabilidad en lo profesional y económico. Con más sabiduría, toma decisiones alineadas con sus deseos. En el amor, deja atrás ilusiones y se conecta con la realidad emocional.

Números de suerte: 22, 18, 51.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Se enfrenta a nuevos retos con una actitud positiva. La conexión espiritual será fundamental y una persona cercana ofrecerá apoyo incondicional. No faltarán recursos ni ayuda en momentos necesarios.

Números de suerte: 1, 10, 35.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. | Foto: Getty Images

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

La introspección lo impulsa a transformar hábitos negativos. En el amor, quienes tienen una relación estable podrían dar pasos firmes o experimentar una renovada etapa romántica.

Números de suerte: 36, 15, 47.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Debe evitar involucrarse demasiado en los problemas ajenos y enfocarse en lo que suma a su bienestar. Actividades artísticas serán una vía para expresarse y equilibrar sus emociones.

Números de suerte: 6, 10, 43.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Se libera de viejas cargas emocionales gracias a su buena disposición y generosidad. Al actuar con nobleza, gana respeto y equilibrio, dejando atrás resentimientos.

Números de suerte: 12, 6, 23.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Su vida profesional recibe un impulso renovador. Apuesta por lo nuevo y acepta desafíos con entusiasmo. El dinero fluye a través de pagos pendientes o regalos inesperados.

Números de suerte: 20, 8, 15.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Un viaje corto o un cambio favorece vínculos familiares. La suerte lo acompaña y en el amor vive una etapa de atractivo especial. Podrían surgir uniones o romances, incluso con alguien extranjero.

Números de suerte: 15, 41, 49.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Debe analizar bien cada decisión, pues tendrá efectos duraderos. Las dificultades quedan atrás y llega el momento de destacar. Cuidar su imagen será esencial.

Números de suerte: 16, 40, 13.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Tras experiencias difíciles en el amor, conviene actuar con cautela antes de entregar nuevamente el corazón. Quienes están casados deberán enfrentar verdades necesarias para su desarrollo emocional.