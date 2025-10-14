Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el martes 14 de octubre; viene un giro inesperado

Para este martes, 14 de octubre, las alineaciones planetarias anuncian un tiempo de cambios profundos y nuevas posibilidades. Así lo indica la tradición astrológica de Walter Mercado, legado que continúa su sobrina, Betty B. Mercado.

El inicio del mes renueva las energías y motiva a cada individuo a recorrer su propio proceso de evolución. Cada signo del zodiaco vivirá esta influencia de manera única, descubriendo oportunidades que se revelan en su trayecto.

Según destaca El Nuevo Herald, medio que difunde diariamente estas predicciones, los doce signos reciben una orientación especial acompañada de sus números de la suerte, ideales tanto para guiar decisiones importantes como para atraer fortuna en los juegos de azar.

Aries

Venus le llena de energía y magnetismo. Su encanto atraerá miradas y podrá lograr sus objetivos si actúa con responsabilidad. No descuide su crecimiento espiritual.

Números de suerte: 14, 12, 7.

Tauro

Su cuerpo pide atención y cuidados. Escuche sus señales y mejore sus hábitos. Se presentan oportunidades de alianzas o apoyo para avanzar en sus metas.

Números de suerte: 33, 10, 29.

Géminis

Libérese de resentimientos y exprese lo que siente. Dejar atrás lo que no le hace feliz le dará tranquilidad y paz interior.

Números de suerte: 8, 35, 49.

Cáncer

Llegan buenas noticias laborales y su vida social se activa. Disfrute de los encuentros y evite exigir demasiado en el amor.

Números de suerte: 16, 7, 30.

Leo

Asuma la responsabilidad de sus acciones y busque el lado positivo de cada experiencia. Exprese sus emociones con honestidad.

Números de suerte: 11, 15, 9.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Virgo

Manténgase al margen de conflictos y evite tensiones. Medite antes de actuar y desconfíe de ofertas demasiado tentadoras.

Números de suerte: 9, 8, 7.

Libra

Sea honesto y actúe con autenticidad. Es momento de reconciliarse y reparar vínculos importantes. También es una buena etapa para buscar trabajo.

Números de suerte: 31, 15, 25.

Escorpio

Recupera su equilibrio emocional y maneja mejor los desafíos. Defina sus prioridades y recuerde que es responsable de sus actos.

Números de suerte: 21, 48, 15.

Sagitario

Lo domina el deseo de explorar y conocer nuevos lugares. Es buen momento para planear un viaje acorde a sus recursos y cuidar cada detalle para disfrutarlo plenamente. La suerte le favorece en lo económico.

Números de suerte: 13, 2, 10.

Capricornio

Llega la hora de actuar más y hablar menos. Es momento de analizar sus verdaderas necesidades, controlar los gastos y dejar atrás lo innecesario. Una relación sentimental podría pasar por una prueba.

Números de suerte: 1, 23, 50.

Acuario

Día ideal para nutrir su mente y actualizarse en temas tecnológicos. Atienda sus pendientes, mensajes y pagos. Aproveche su tiempo para aprender y mantenerte al día.

Números de suerte: 5, 47, 37.

Piscis

Recupere energía y bienestar físico. Los proyectos avanzan y se sentirá motivado. Al comunicarse, hágalo con tacto y amabilidad para evitar malentendidos.