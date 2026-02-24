Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 25 de febrero, cifras para los 12 signos

Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad por los amantes de los horóscopos, pues durante sus décadas de trayectoria logró acertar en muchas de sus predicciones y manifestaciones.

Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, sigue compartiendo su legado y para el miércoles, 25 de febrero publicó los consejos, recomendaciones y números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Recibe un llamado a la organización personal y a establecer prioridades para resolver asuntos pendientes.

Números de la suerte: 31, 20 y 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aunque podrían surgir tensiones familiares, la paciencia ayudará a restablecer el equilibrio.

Números de la suerte: 29, 32 y 6.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un momento favorable para retomar estudios o proyectos creativos que habían quedado en pausa.

Números de la suerte: 45, 12 y 8.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Buscar asesoría y adoptar hábitos de ahorro permitirá evitar altibajos económicos y construir estabilidad a largo plazo.

Números de la suerte: 13, 5 y 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La estabilidad emocional se reflejará también en decisiones acertadas en otros ámbitos de la vida.

Números de la suerte: 6, 11 y 21.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Rodearse de personas positivas y dedicar tiempo al descanso contribuirá a recuperar energías y claridad mental.

Números de la suerte: 11, 46 y 31.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La jornada trae sorpresas y cambios inesperados que, con tolerancia, podrán transformarse en experiencias enriquecedoras.

Números de la suerte: 4, 30 y 1.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La confianza en sí mismo será su principal motor para seguir escalando posiciones y consolidar metas.

Números de la suerte: 11, 8 y 39.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tendrá la oportunidad de retomar proyectos abandonados y equilibrar su vida laboral. La acción y la constancia marcarán la diferencia en su progreso económico.

Números de la suerte: 44, 12 y 8.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Su claridad mental le permitirá asumir varios desafíos al mismo tiempo con resultados favorables.

Números de la suerte: 33, 15 y 49.

Horóscopo y números de la suerte. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La determinación será fundamental para superar obstáculos y evitar que otros impongan su voluntad.

Números de la suerte: 19, 5 y 40.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Enfrentar los problemas con serenidad permitirá encontrar soluciones más efectivas y evitar tensiones innecesarias.

Números de la suerte: 7, 24 y 13.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.