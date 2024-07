Yeison Jiménez recibe críticas por utilizar caballos en su concierto de Bogotá y explota contra ‘hater’: “Tu mitomanía a otro lado”

Aunque no tuvo un inicio fácil en la vida, Yeison Jiménez logró consolidarse como uno de los mayores exponentes de la música popular colombiana, género musical en el que comparte lugar con otros grandes artistas como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño, Paola Jara, Jhonny Rivera y otros.

Críticas a Yeison Jiménez por utilizar caballos en sus conciertos de Bogotá

“Señor, los animales son seres vivos y sienten. No sea usted otro que los maltrata”; “Respeto para los animales”; “Ya es hora de que los que se consideran artistas dejen de usar animales como vitrinas”; “Yeison esas demostraciones no son necesarias, podemos empezar cambiando esa mentalidad de que los animales son para usarlos en espectáculos”; “Se nota que no le importa cinco los animales”, fueron algunos de los comentarios más fuertes en su contra.