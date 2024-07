Yeison Jiménez repasó 13 años de carrera en el Movistar Arena con dos espectaculares shows: “Es un sueño cumplido”

En las dos presentaciones, los seguidores de este hijo de Manzanares, Caldas, corearon grandes éxitos como Un perro enamorado, Qué día es hoy, Guaro Remix, Vuelve y me pasa, Maldita traga, Bendecida, El desmadre, Mi venganza, Por qué la envidia, Ni tengo ni necesito, Me sacaron del tenampa, Mlp, Hasta la madre, Potranca de Corral, Te deseo lo mejor, Tu mal Sabor y Tequila y limón.

En coro, sus fanáticos comenzaron a pedirle otro de sus grandes himnos de desamor: Vete. Y antes de que el cantante finalizara el concierto, Yeison les cumplió: “Ya no quiero más tu amor, te lo dejaré a mi suerte. Si esa fue tu decisión, alejarte para siempre. Aunque duela el corazón, mi cura será el alcohol. Pa’ olvidarme de ella. Si te di todo de mí para que fueras feliz. Y hasta al mundo me enfrenté cuando hablaron mal de ti. Y ahora me pagas así, alejándote de mí. Si ya no te importo, entonces vete”. Después de eso, la euforia fue total.