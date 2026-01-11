Gente

Yeison Jiménez ya había tenido un accidente aéreo en el que estuvo a punto de morir: “Dios me dio señales”

El artista tuvo que recibir terapia psicológica luego del fuerte susto que se llevó en el año 2024.

Laura Camila Másmela Bernal

11 de enero de 2026, 1:54 p. m.
El cantante Yeison Jiménez contó que estuvo a punto de fallecer en el 2024
El cantante Yeison Jiménez contó que estuvo a punto de fallecer en el 2024

Tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido en territorio boyacense, miles de personas que admiraban su trabajo se mostraron afectadas por su inesperada partida y, en medio del dolor, recordaron algunas de las entrevistas que el cantante brindó a varios medios de comunicación, contando algunas de las anécdotas más importantes de su vida personal y trayectoria musical.

Una de la que más llamó la atención fue la conversación que tuvo con Diva Jessurum en Se dice de mí, famoso programa del Canal Caracol, pues el intérprete de Aventurero y Ya no, mi amor, contó como estuvo a punto de perder la vida en el 2024.

MIAMI, FL - OCTOBER 07: Yeison Jimenez performs live on stage during the "Invencible Tour" at James L. Knight Center on October 7, 2023 in Miami, Florida. (Photo by Johnny Louis/Getty Images)
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo el 10 de enero. Foto: Getty Images

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión (...) En uno de los sueños yo me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, dijo frente a las cámaras.

Sin embargo, tiempo después de haber recibido estar advertencias, estuvo a punto de perder la vida, ya que, al subirse a su aeronave con el fin de cumplir con algunos compromisos laborales, vio la muerte de cerca al percatarse de varios daños e inconsistencias que estaba presentando la aeronave.

“Nosotros carreteamos y a los exactamente 13 segundos de estar carreteando, el avión despega, y cuando despega yo siento que algo hace ¡puf! ¡puf! y el avión empieza a desestabilizarse. Empiezo a mirar todos los parámetros y todo estaba mal. No había velocidad, no estábamos subiendo, todos los motores tenían alerta”, recordó entonces.

En medio de una notable preocupación, Yeison reveló que llegó a pensar que iba a perder la vida, pues no veía una solución a todo lo que estaba ocurriendo en el momento.

YouTube video o5tmZIB1clk thumbnail

“Lo único que veía era la montaña ahí al frente. El avión nunca se levantó, entonces, el camarógrafo me dice: ‘Yei, está saliendo agua de este motor’. Yo miro y ya empiezo a ver todo en cámara lenta”, comentó.

Finalmente, confesó que su mayor miedo en ese momento era no poder llegar a conocer a su hijo Santiago, pues su esposa estaba a pocos días de dar a luz.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

“Cuando empecé a ver todo, a mi niño faltaban 10 días, faltaba eso para que mi niño naciera. Eso fue el 24 de mayo y mi niño nació el 4 de junio. Yo dije: ‘No conocí al niño. No lo conocí’. Fue muy duro, muy duro. De hecho, yo tuve depresión como cuatro meses y tuve que ir al psicólogo”, afirmó.

