En capítulos pasados, Yina y Melissa tuvieron un altercado por el que recibió una sanción por parte del jefe. “Te sanciono quitándote la opción de nominación para las próximas votaciones y pierdes el beneficio que ganaste esta semana, en el que se duplicaban los puntos de votación. En la próxima votación no tienes derecho a participar . Si vuelvo a escuchar algo similar, la sanción será mucho más drástica. Espero que esto sea una lección para todos”.

A pesar de la fuerte advertencia del jefe, Yina volvió a ser ofensiva, pero esta vez con la presentadora del after Karen sevillano, quien ingresó a la casa para estar con los famosos por un tiempo y esto, molestó tanto a los seguidores del programa como al jefe, quien no dudó en pronunciarse nuevamente.

Sanción que recibió Yina Calderón por ofender a Karen Sevillano

Cuando el programa hizo una pausa para los comerciales, Melissa y Karen comenzaron a hablar sobre cómo algunas personas, al estar detrás de una pantalla y en redes sociales, se atreven a decir cualquier cosa, pero en persona no afrontan la situación.

Algunas de las frases que la huilense le dijo a Karen Sevillano fueron: “Cállate que no es tu temporada, es la temporada de nosotros / usted cállese la jeta que esta es la casa de nosotros / ¿cómo le hablamos a la que mantiene al novio?“.

Ni 15 minutos y una de aquí no está soportando… Karen Sevillano entró devorando, Melissa Gate sigue brillando y Fiona quedó ayunando y aullando ¡Escondan los 🔪! #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLF #LCDLFCOL #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/CUZWoK9JnY

En la conexión que tuvieron Carla Giraldo y Marcelo Cezán, la presentadora les afirmó a los famosos que no tenía buenas noticias, pero que sería el mismo jefe quien les diera la noticia, que afectaría sobre todo a Calderón.

Además, añadió que interfirió con las actividades de la casa y eso no va a ser tolerado: “Además, te negaste a participar en las actividades propuestas por ella para el desarrollo del programa. No voy a tolerar más tus faltas de respeto y por eso he decidido que a partir de este momento estás nominada y en riesgo de eliminación”.