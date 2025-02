Hijo de Melissa Gate no se guardó nada y le tiró vainazo a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’: “Vine a aclarar cosas”

“La gente no conoce mi historia y le gusta hablar lo que no es. Toda la vida me he enfrentado a comentarios de personas que me juzgan y critican, que se atreven a opinar cosas que no saben...incluso, afirmar que mi hijo no me quiere o que soy una mala madre por regalarle el derecho de elegir su vida e irse a vivir a Estados Unidos con el papá. Me gustó mucho lo que hizo, es un hombre con el carácter de la mamá y me gustó cuando dijo: ‘Vine a aclarar muchas cosas’, porque lo hemos vivido como hijo y madre”, comentó, mientras lanzaba miradas a Calderón, que estaba sentada frente a sus compañeros.