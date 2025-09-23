Así será el Marketing Conference Latam 2025, un encuentro imperdible para los líderes del mercadeo en Colombia

En un momento de transformación acelerada por cuenta de los cambios tecnológicos, culturales y económicos, el Marketing Conference Latam 2025 se posiciona como un espacio de reflexión para los líderes de mercadeo del país. Con el tema “Redefiniendo lo establecido”, el evento ofrecerá insights prácticos, casos de éxito y estrategias para navegar la nueva era del marketing.

Participarán más de 800 profesionales y conferencistas especializados, quienes analizarán el presente de la industria. También habrá espacios de networking de alto nivel con tomadores de decisiones y expertos del sector. Durante dos días se conocerán casos reales de empresas innovadoras que están marcando tendencia en el mercado.

El evento, que se realizará el 1 y 2 de octubre en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre, tendrá cuatro líneas temáticas:

IA y otras tecnologías para la productividad y el crecimiento

La revolución tecnológica ya no es una promesa del futuro, sino una realidad que está redefiniendo el marketing. Desde IA generativa hasta herramientas de predictive analytics, las empresas están logrando optimizar procesos, reducir costos y mejorar la toma de decisiones. Durante los dos días del evento se explorará cómo las marcas están integrando estas tecnologías para escalar su crecimiento, sin perder de vista aspectos como la ética en el uso de datos y la gobernanza de algoritmos.

¿Cómo construir marcas en las que la gente confíe?

En un mundo donde los consumidores exigen transparencia y autenticidad, las marcas deben ir más allá de campañas publicitarias y construir relaciones duraderas. Durante el Marketing Conference Latam 2025 se analizará cómo el propósito genuino, la sostenibilidad con impacto real y las estrategias de diversidad e inclusión están transformando la percepción de las empresas.

Conectar en un mundo fragmentado

Los consumidores ya no eligen productos sino identidades y valores culturales. Esta línea profundizará en cómo las marcas pueden adaptarse a las demandas de audiencias multigeneracionales, desde la Gen Z hasta la Silver Economy. Además se explorará el auge del retail como espacio cultural, donde las tiendas se convierten en puntos de encuentro comunitario, y cómo el retail media está cambiando las reglas del juego. También se analizará la importancia de la inteligencia cultural para diseñar experiencias de cliente con relevancia local en mercados latinoamericanos.

El arte de mover mercados y transformar negocios

No basta con tener buenas ideas, el verdadero reto está en ejecutarlas con impacto. Bajo esa premisa, se presentarán casos de éxito que han revolucionado industrias, desde startups hasta gigantes del sector. Además, se discutirán modelos híbridos B2B/B2C, estrategias de storytelling con propósito y las nuevas habilidades que requieren los equipos de marketing para liderar en entornos disruptivos. Los líderes invitados compartirán aprendizajes y visiones sobre el futuro del sector.

Algunos de los conferencistas que participarán en este evento son:

Paolo Miscia – Fundador y CEO de Vertimedios

Giovanni Stella – Experto en IA y transformación digital

Luis Betancourt – Consultant Advisor

Daniel Saldarriaga – Country Manager en Amazon Web Services

Camilo Silva Jaramillo – Cofundador y CEO de Valora Analitik

Carolina Urrutia – Special Advisor for National Engagement en C40 Cities

Paola Beltrán – CEO QSR, A Food Holding (Burger King)

Camilo Herrera – Fundador de RADDAR CKG

Andrés León – Country Manager de Streamline Studios

María Claudia Pico – Directora de cuentas de Buentipo

Óscar Córdoba – Coach y conferencista en liderazgo

Enrique Samper – Cofundador de 500 mg

El Borrego - Mega influenciador Colombia

