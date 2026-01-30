AssureSoft busca 200 desarrolladores para proyectos con empresas de Estados Unidos. Así puede postularse

En un contexto en el que la inteligencia artificial acelera la demanda de talento especializado, Latinoamérica se consolida como una región estratégica para el desarrollo de software y la contratación de profesionales calificados. AssureSoft, una empresa de software outsourcing nearshore con 20 años de trayectoria, avanza en su posicionamiento regional con una estrategia enfocada en la conformación de equipos tecnológicos de alto nivel y la ejecución de proyectos para mercados internacionales.

Como parte de su plan de expansión regional, en los próximos dos años proyecta contratar 200 programadores bilingües en diversas áreas de ingeniería y otros perfiles para roles administrativos. Las vacantes disponibles pueden consultarse a través de su sitio web.

AssureSoft identifica a Colombia como un mercado estratégico para fortalecer su operación en Latinoamérica. Para la empresa, el país se destaca por su capital humano calificado, un ecosistema tecnológico en crecimiento y la disponibilidad de profesionales bilingües, factores que resultan determinantes para el desarrollo de proyectos de alcance internacional.

“Colombia reúne condiciones excepcionales para el desarrollo de tecnología. Talento competitivo, experiencia técnica y una visión global cada vez más marcada. Nuestro objetivo es seguir formando equipos locales que trabajen en proyectos de alto impacto para empresas de Estados Unidos”, señala Daniel Gumucio, CEO de AssureSoft.

Oportunidad de crecimiento

La compañía cuenta con presencia en diez países y cuatro centros de desarrollo en la región. Su equipo está conformado por cerca de 500 profesionales que proveen soluciones de software a clientes en Estados Unidos, bajo un modelo nearshore que permite trabajar con equipos especializados, afinidad cultural, zonas horarias compatibles y estándares de calidad internacionales.

Los equipos de AssureSoft trabajan en proyectos tecnológicos de alcance internacional y utilizan herramientas avanzadas en inteligencia artificial, plataformas cloud y otras tecnologías de vanguardia. La empresa es partner oficial de referentes globales como AWS y Databricks, y promueve el desarrollo profesional de sus ingenieros por medio de certificaciones y de su programa interno de formación de talento, Digital Academy.

Desde 2024, AssureSoft forma parte del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar de Great Place to Work en América Latina, reconocimiento que resalta la confianza, el orgullo de pertenencia y las oportunidades de crecimiento de los colaboradores dentro de la organización. Además, fue reconocida con el Silver Stevie Award for Great Employers, siendo la única empresa latinoamericana del sector de software outsourcing en recibir este galardón en 2025.

La compañía impulsa una cultura de calidad como eje central de su operación, entendida no sólo como un estándar técnico, sino como una ventaja competitiva presente en cada etapa del trabajo. Desde la comunicación y la resolución de problemas hasta la colaboración y la capacidad de adaptación, los ingenieros de AssureSoft se integran a los equipos de sus clientes como una extensión del equipo interno y no como un proveedor externo.

Al frente de la empresa se encuentra el empresario boliviano Daniel Gumucio, fundador y CEO de AssureSoft, quien forma parte del Forbes Technology Council, una comunidad que reúne a ejecutivos y líderes de opinión del sector tecnológico a nivel global. Desde ese espacio, participa en conversaciones sobre tendencias en desarrollo de software y transformación digital.

Con un crecimiento anual promedio del 35% en los últimos cinco años, AssureSoft consolida su posicionamiento como una empresa que combina solidez técnica, cultura organizacional y oportunidades de desarrollo profesional. Para los desarrolladores en Colombia interesados en integrarse a proyectos internacionales y trabajar con empresas de Estados Unidos, la compañía representa una posibilidad de crecimiento desde la región hacia el mercado global.