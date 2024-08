El World Trade Center de Bogotá estrena una innovadora pantalla publicitaria, ¿de qué se trata?

La nueva pantalla no solo transformará la experiencia de los visitantes, sino que redefinirá la forma en que las marcas interactúan con su audiencia. Enmedio, una compañía líder en la implementación del Digital Signage (señalización digital) y el Digital Out of Home, DOOH, (señalización digital fuera del hogar) en Colombia, es reconocida por su experiencia y liderazgo en la implementación de soluciones publicitarias innovadoras, ha hecho posible la digitalización de este emblemático espacio.