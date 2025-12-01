Ibagué recibió el Women Economic Forum Regional y reforzó la lucha por la equidad y la prevención de las violencias contra las mujeres

El pasado 24 de noviembre, Ibagué fue sede de la primera edición regional del Women Economic Forum Colombia, un hito que llevó a las regiones la agenda del foro femenino dedicado a la economía para la mujer. El evento fue organizado por el Women Economic Forum, MPR Academia y Confidencial Noticias en alianza con la Gobernación del Tolima y su Secretaría de la Mujer. La ciudad reunió charlas magistrales, paneles con especialistas, talleres prácticos y espacios de networking que impulsaron la formación, la inspiración y la creación de alianzas.

Con seis años de trabajo en Colombia, el WEF ha convocado a 380 conferencistas nacionales e internacionales y cerca de 7.000 asistentes presenciales. La sexta edición nacional, realizada en marzo de 2025 en Bogotá, tuvo un alcance de aproximadamente 4.500.000 personas a través de sus plataformas y reunió a cerca de 100 mil usuarios conectados en sus ediciones virtuales.

El foro hace parte de una articulación mundial impulsada por la ALL Ladies League. Su fundadora, Harbeen Arora Rai, es una líder reconocida por la creación de ecosistemas que promueven el empoderamiento femenino y la construcción de una comunidad global.

En Ibagué, la convocatoria se centró en promover la autonomía económica y en discutir estrategias para prevenir y enfrentar violencias de género en todas sus formas. Marisol Pabon Rodríguez, presidenta del WEF Colombia LATAM, afirmó: “Nuestro objetivo es hacer visible la fuerza transformadora de las mujeres colombianas. Como cabeza de una organización que ha acompañado cerca de 5.000 mujeres, he sido testigo de cómo el empoderamiento femenino cambia no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Este foro regional es la continuación de ese trabajo y una oportunidad para llevar este mensaje de sororidad, empatía y acción a un nuevo territorio”

Pabón señaló que el equipo del WEF encontró en el Tolima un entorno propicio para esta primera versión regional gracias al enfoque en mujeres rurales, los procesos formativos consolidados y los programas de acompañamiento integral que han fortalecido dinámicas locales de liderazgo femenino.

María Eugenia Saldarriaga, miembro del Consejo Directivo y asesora del WEF Colombia LATAM, enfatizó la necesidad de acelerar acciones, diseñar estrategias y gestionar un modelo cultural que promueva la equidad e igualdad de género, erradique la violencia contra mujeres y niñas y desmantele barreras sistémicas. La apuesta, dijo, es empoderar de forma sostenible a las nuevas generaciones para que lideren desde una perspectiva de género y aporten al progreso del país.