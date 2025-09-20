La marca AZULK obtuvo un importante sello de sostenibilidad, ¿cómo lo lograron?

AZULK celebró con orgullo la obtención del Sello VERDE DE VERDAD®, un reconocimiento que destaca su compromiso real con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. Este sello, otorgado a empresas, organizaciones, productos o servicios que demuestran prácticas responsables y conscientes, posiciona a la compañía en el mercado como una organización que trabaja día a día por un futuro más limpio y sostenible.

Este logro refleja el esfuerzo conjunto de todo el equipo de AZULK, que ha aportado con dedicación y disciplina a la implementación de procesos más sostenibles, responsables y respetuosos con el entorno. La obtención del sello no solo ratifica la visión empresarial, también impulsa a la compañía a seguir innovando en pro de la mitigación del cambio climático y la preservación de los recursos naturales.

EcoAzul: un compromiso hecho producto

La filosofía de sostenibilidad de AZULK se ve reflejada en EcoAzul, su línea de productos de aseo diseñada para transformar los hogares y proteger el planeta. EcoAzul combina eficiencia, cuidado y accesibilidad, desarrollándose con ingredientes de origen natural, biodegradables y seguros para el medio ambiente.

Cada producto de la línea EcoAzul incorpora fragancias veganas, empaques fabricados con material reciclado posconsumo y fórmulas sin colorantes que minimizan el impacto ambiental sin sacrificar la calidad y su eficiencia.

EcoAzul es una invitación al consumidor a sumarse con pequeños cambios de consumo. | Foto: AzulK

Un propósito que trasciende

La obtención del Sello VERDE DE VERDAD® representa mucho más que un reconocimiento: es un llamado para seguir liderando iniciativas que generen un impacto positivo en el planeta y en la vida de las personas. AZULK sostiene que “Tu vida ECO empieza en casa”, y con EcoAzul también es una invitación al consumidor a sumarse a que, con pequeños cambios de consumo, se puede aportar a la construcción de un mundo más sostenible.

Más allá del reconocimiento, AZULK celebra la oportunidad de seguir transformando hábitos y construyendo, junto a consumidores, aliados y comunidades, el propósito que los inspira: un futuro más limpio.