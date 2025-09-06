morros, la evolución de la vida de playa

Lo que nace en cada una de las obras de este desarrollador es una estética única. Cada ambiente, distinto en su individualidad, encuentra su lugar en un armonioso diseño que trasciende el tiempo y el espacio, contando la historia de unas manos atentas y de un trabajo sin prisas, que crece lenta y respetuosamente en el corazón de una playa donde el tiempo parece fluir a otro ritmo.

Valorización vertical

Las propiedades cerca del mar siempre tienen una dinámica y crecimiento constante; analizando las cifras de los últimos condominios morros en serena del mar - Cartagena, se registran unas valorizaciones anuales superiores al 10% y algunos de ellos han alcanzado una acumulada del 89,9%.

Esta es una de las razones por las cuales se han posicionado como unos exclusivos condominios de playa, ya que sus desarrolladores buscan dar a los clientes mucho más que una vida frente al mar. Comprar un apartamento en estos proyectos es garantía de obtener ganancias con la inversión.

Certificado Best Place to Live

Esta distinción es el resultado de la evaluación, por parte de los clientes, de todo el proceso: desde que realizan la compra hasta que lo habitan y pueden confirmar que todo lo prometido ha sido cumplido de forma satisfactoria por la constructora. Esto garantiza que son proyectos que cuidan todas las etapas del servicio, para darles a los clientes la mejor experiencia y el mejor producto.

Los morros son el ejemplo vivo de la evolución de la vida de playa. | Foto: Cortesía morros

Por segundo año consecutivo los morros logran esta certificación ocupando el sexto lugar en Latinoamérica. Gracias a un equipo comprometido que trabaja con perfección en cada detalle, esta constructora boutique especializada en proyectos de playa tipo resort, alcanzó una evolución en todas las etapas del servicio: preventa, construcción, entrega y posventa.

“Nuestras obras se basan en la idea del lujo apacible, a la medida, como la expresión más fiel de nuestra filosofía, de nuestras creaciones, de nuestro estilo; pues la apacibilidad es uno de los mayores factores de la felicidad. Y es de esta manera como hemos logrado conservar una estética atemporal que reafirma la calidad de vida de las personas”, afirmó el promotor Rodrigo Puente.

Para Rodrigo Puente, las obras de los morros se basan en la idea del lujo apacible y a la medida. | Foto: Cortesía morros

La nueva evolución: mo | lux

Sus obras siempre buscan una constante evolución como es el caso de “mo lux”, una sinfonía de espacios, manos y creaciones; así se podría definir esta nueva serie de apartamentos en morros vita que nacen de la necesidad expresada de los clientes de contar con apartamentos amoblados, diseñados por el reconocido arquitecto interiorista Miguel Soto Casas y la decoradora Viviana Moya.