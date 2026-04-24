¿Por qué las motos de Yamaha están entre las favoritas de los colombianos? Esta es la apuesta de la marca en tecnología y seguridad

A medio siglo del inicio del ensamblaje de las motocicletas Yamaha en el país, la marca se consolida como una de las más relevantes del sector de motocicletas en Colombia.

Más allá del cliente, la compañía ha construido relaciones de valor excepcional con empleados, distribuidores y aliados, bajo un enfoque de largo plazo que privilegia la confianza, la cercanía y la sostenibilidad. Este principio, conocido como kando, ha trascendido el marketing para convertirse en un eje transversal que busca exceder expectativas en todos los niveles.

Ese mismo enfoque ha marcado su compromiso con la seguridad de los usuarios, incluso por encima de objetivos comerciales de corto plazo. Y aunque las ventas suelen ser el principal indicador de éxito, la marca ha optado por priorizar el bienestar de quienes utilizan sus productos. Para Juan Carlos González, presidente de Incolmotos Yamaha, “esta decisión se traduce en procesos de diseño que incorporan tecnologías orientadas a prevenir accidentes, en estándares de producción rigurosos que garantizan confiabilidad y en una comercialización coherente con el uso responsable de la motocicleta. Para nosotros, el resultado financiero es una consecuencia de hacer las cosas bien, no el punto de partida”.

La anticipación a las normas ha sido otro factor determinante en su posicionamiento. Yamaha fue pionera en la incorporación del sistema de frenado ABS en todo su portafolio en Colombia, incluso antes de que fuera una exigencia regulatoria. Según González, la decisión de hacerlo de esta manera ofrece soluciones reales a problemáticas concretas como la seguridad vial y la reducción de la accidentalidad.

“Este tipo de tecnologías no solo mejoran el control en situaciones críticas, sino que pueden marcar la diferencia entre un incidente menor y un accidente grave”, señaló. Así, la innovación deja de ser un diferencial técnico para convertirse en una herramienta de protección de la vida.

El posicionamiento de Yamaha es el resultado de una experiencia acumulada durante 50 años. Foto: Yamaha - API

Estos elementos han contribuido de manera directa a su posicionamiento en el top of mind de los consumidores colombianos. La fiabilidad del producto, la confianza en el respaldo de la marca y una innovación con propósito han construido una propuesta de valor consistente en el tiempo. El posicionamiento de Yamaha es el resultado de una experiencia acumulada durante 50 años que hoy la ubica como una marca recordada, preferida y, sobre todo, confiable.

*Contenido elaborado con apoyo de Yamaha