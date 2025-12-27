Loterías

Antioqueñita, día y tarde: ¿acertó a los números ganadores? Sábado 27 de diciembre de 2025

Le contamos los números ganadores, información de sorteos anteriores y cuáles serán los venideros.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de diciembre de 2025, 4:19 p. m.
Antioqueñita, 27 de diciembre de 2025.
Antioqueñita, 27 de diciembre de 2025. Foto: Getty Images y logo oficial La Antioqueñita.

A las 10:00 a.m. de este sábado, 27 de diciembre de 2025, se jugó La Antioqueñita día. Fue el sorteo número 6221 y dejó como número ganador el 5168. La quinta balota acabó siendo la número 6.

Se trata de una de las loterías más reconocidas del país, con mayor popularidad en el departamento de Antioquia. Recuerde que se juega todos los días, en dos ediciones.

Resultados del sorteo 6221 de La Antioqueñita

  • Número ganador: 8682
  • Quinta balota: 2

Recuerde que este mismo sábado, pero a partir de las 4:00 p.m., habrá otro sorteo de La Antioqueñita. Si no obtuvo el número ganador en este, puede que en el próximo sí tenga la fortuna de ser el vencedor.

Últimos tres números ganadores en La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 26 de diciembre de 2025: 8682 - Quinta balota: 2
  • Sorteo del 25 de diciembre de 2025: 0711 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 24 de diciembre de 2025: 2955 – Quinta balota: 2

Resultados del sorteo 6222 de La Antioqueñita

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Así cerró el año la Lotería de Risaralda: ganador del último sorteo de 2025

Últimos tres números ganadores en La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 26 de diciembre de 2025: 0518 - Quinta balota: 3
  • Sorteo del 25 de diciembre de 2025: 3729 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 24 de diciembre de 2025: 2871 – Quinta balota: 2

Recuerde que puede seguir la transmisión oficial de La Antioqueñita por medio de los canales oficiales de la entidad. Además, en SEMANA le informaremos cómo salió cada sorteo, para que usted esté al tanto de si es el afortunado ganador.

Loterías

Números ganadores de la Lotería de Medellín: resultados del viernes 26 de diciembre

Loterías

Así cerró el año la Lotería de Risaralda: ganador del último sorteo de 2025

Loterías

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería de Santander? Sorteo del viernes, 26 de diciembre de 2025

Loterías

Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del viernes 26 de diciembre

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 26 de diciembre de 2025

Loterías

Último sorteo de la Lotería de Bogotá del año: número ganador del sorteo del 26 de diciembre de 2025

Loterías

¿Fue un afortunado ganador?: Número de la lotería Super Astro Sol el viernes 26 de diciembre

Loterías

¿Ganó hoy? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este 26 de diciembre de 2026

Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 25 de diciembre: conozca si fue uno de los ganadores

Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 24 de diciembre: conozca si fue uno de los ganadores en Navidad

El próximo sorteo de La Antioqueñita será el domingo, 28 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 p.m.

Mas de Loterías

Antioqueñita, 27 de diciembre de 2025.

Antioqueñita, día y tarde: ¿acertó a los números ganadores? Sábado 27 de diciembre de 2025

Lotería de Medellín

Números ganadores de la Lotería de Medellín: resultados del viernes 26 de diciembre

El sorteo número 2931 fue el encargado de despedir el año para este juego de azar regional.

Así cerró el año la Lotería de Risaralda: ganador del último sorteo de 2025

Lotería de Santander - 26 de diciembre de 2025.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería de Santander? Sorteo del viernes, 26 de diciembre de 2025

Sorteo 5 de septiembre.

Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del viernes 26 de diciembre

Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 26 de diciembre de 2025

El viernes 26 de diciembre se definió el número ganador del sorteo final del año.

Último sorteo de la Lotería de Bogotá del año: número ganador del sorteo del 26 de diciembre de 2025

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Fue un afortunado ganador?: Número de la lotería Super Astro Sol el viernes 26 de diciembre

Siinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: descubra los resultados de los sorteos de este viernes, 26 de diciembre de 2025

Chontico Día y Noche

Resultados Lotería Chontico del viernes 26 de diciembre: ¿es uno de los ganadores?

Noticias Destacadas