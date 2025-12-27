Antioqueñita, día y tarde: ¿acertó a los números ganadores? Sábado 27 de diciembre de 2025

A las 10:00 a.m. de este sábado, 27 de diciembre de 2025, se jugó La Antioqueñita día. Fue el sorteo número 6221 y dejó como número ganador el 5168. La quinta balota acabó siendo la número 6.

Se trata de una de las loterías más reconocidas del país, con mayor popularidad en el departamento de Antioquia. Recuerde que se juega todos los días, en dos ediciones.

Resultados del sorteo 6221 de La Antioqueñita

Número ganador: 8682

Quinta balota: 2

Recuerde que este mismo sábado, pero a partir de las 4:00 p.m., habrá otro sorteo de La Antioqueñita. Si no obtuvo el número ganador en este, puede que en el próximo sí tenga la fortuna de ser el vencedor.

Últimos tres números ganadores en La Antioqueñita Día

Sorteo del 26 de diciembre de 2025: 8682 - Quinta balota: 2

Sorteo del 25 de diciembre de 2025: 0711 – Quinta balota: 5

Sorteo del 24 de diciembre de 2025: 2955 – Quinta balota: 2

Resultados del sorteo 6222 de La Antioqueñita

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Últimos tres números ganadores en La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 26 de diciembre de 2025: 0518 - Quinta balota: 3

Sorteo del 25 de diciembre de 2025: 3729 – Quinta balota: 4

Sorteo del 24 de diciembre de 2025: 2871 – Quinta balota: 2

Recuerde que puede seguir la transmisión oficial de La Antioqueñita por medio de los canales oficiales de la entidad. Además, en SEMANA le informaremos cómo salió cada sorteo, para que usted esté al tanto de si es el afortunado ganador.

El próximo sorteo de La Antioqueñita será el domingo, 28 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 p.m.