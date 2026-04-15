Antioqueñita Día y Tarde: números ganadores del sorteo de este miércoles, 15 de abril de 2026

Este miércoles, 15 de abril, de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Lotería de la Cruz Roja: Resultados del sorteo 14 de abril de 2026

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6439 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 7909, mientras que la quinta balota extraída fue el 3.

Resultados del sorteo 6439 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 7909

Quinta balota: 3

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6440 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 14 de abril de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 14 de abril de 2026: 9009 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 13 de abril de 2026: 4310 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 12 de abril de 2026: 2100 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 15 de abril de 2026: 0567 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 13 de abril de 2026: 6205 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 12 de abril de 2026: 2804 – Quinta balota: 2

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para realizarse este jueves, 16 de abril.