¿Apostó a la Lotería de Bogotá?: Conozca si es el nuevo millonario del año, sorteo del 31 de diciembre de 2025

La expectativa por el último sorteo del año se tomó este miércoles 31 de diciembre de 2025 a miles de apostadores. De manera excepcional, la Lotería de Bogotá adelantó su tradicional sorteo semanal —que normalmente se realiza los jueves— con motivo de las celebraciones de fin de año. El evento correspondió al sorteo número 2827, cuyo premio mayor asciende a 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor del 31 de diciembre de 2025

El número ganador del premio mayor fue el:

Número: 6497

Serie: 457

El resultado que marca el cierre de un año cargado de ilusión para quienes confiaron su suerte a uno de los juegos más emblemáticos del país.

Un sorteo adelantado para cerrar el año con ilusión

La Lotería de Bogotá informó que, aunque sus sorteos se realizan habitualmente los jueves a las 10:25 de la noche, en esta ocasión se decidió anticipar la fecha y jugar a las 8 p.m. para permitir que los jugadores conocieran el resultado antes de despedir el año.

Este movimiento especial convirtió al sorteo 2827 en uno de los más esperados, no solo por el monto del premio mayor, sino por el simbolismo de comenzar el 2026 con un golpe de fortuna.

Resultados recientes de la Lotería de Bogotá

En las semanas previas, los números favorecidos fueron los siguientes:

Sorteo del 24 de diciembre de 2025: número 2636, serie 450

número 2636, serie 450 Sorteo del 18 de diciembre de 2025: número 1360, serie 150

número 1360, serie 150 Sorteo del 11 de diciembre de 2025: número 6761, serie 344

Estos antecedentes mantuvieron viva la expectativa entre los jugadores habituales y quienes apostaron de manera ocasional durante la temporada decembrina.