Así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña este miércoles 7 de octubre: resultados completos

Este miércoles 7 de octubre de 2026 se realizaron nuevos sorteos de algunos de los principales juegos de chance en Colombia. Entre ellos se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que cuentan con diferentes modalidades y horarios durante la jornada.

Los resultados son consultados por quienes participaron en estos sorteos para comprobar si el número elegido coincidió con alguna de las combinaciones ganadoras. Por esta razón, es importante revisar tanto las cifras obtenidas como la quinta cifra, cuando corresponda.

A continuación, se presentan los resultados de los sorteos de este miércoles, que serán actualizados con cada número oficial:

Resultados de este 7 de octubre

El Dorado Mañana

Número ganador: 5641.

Quinta cifra: 8.

El Dorado Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

El Paisita Día

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

El Paisita Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

La Caribeña Día

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

¿Qué hacer si acertó el número?

Quienes hayan participado en alguno de estos sorteos deben comparar cuidadosamente el resultado oficial con el número registrado en su apuesta. No basta con revisar algunas cifras, ya que las condiciones pueden variar según la modalidad y el tipo de apuesta realizada.

También es importante conservar el tiquete o comprobante de la jugada, debido a que este documento puede ser necesario para verificar y reclamar un eventual premio.