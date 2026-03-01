El domingo, primero de marzo de 2025, se llevaron a cabo los sorteos de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo del día fue el 8907.

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Día

Premio mayor

El Sinuano Día: 4237.

Quinta cifra: 7

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche

Premio mayor: 5816

El Sinuano Noche: 6

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la lotería El Sinuano Día

Sorteo del 28 de febrero de 2025: 7931

Sorteo del 27 de febrero de 2025: 5184

Sorteo del 26 de febrero de 2025: 2409

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la lotería El Sinuano Noche

Sorteo del 28 de febrero de 2025: 9188

Sorteo del 27 de febrero de 2025: 6013

Sorteo del 26 de febrero de 2025: 2203

El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este 1 de marzo de 2025 a las 2:30 p. m., mientras que El Sinuano Noche se realizará a las 10:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.