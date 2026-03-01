Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche este domingo, 1 de marzo de 2026

Aquí le contamos cuáles fueron los números ganadores del sorteo.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 9:15 p. m.
El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos realizados.
El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos realizados. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

El domingo, primero de marzo de 2025, se llevaron a cabo los sorteos de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo del día fue el 8907.

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Día

Premio mayor

El Sinuano Día: 4237.

Quinta cifra: 7

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche

Premio mayor: 5816

El Sinuano Noche: 6

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • Sorteo del 28 de febrero de 2025: 7931
  • Sorteo del 27 de febrero de 2025: 5184
  • Sorteo del 26 de febrero de 2025: 2409

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • Sorteo del 28 de febrero de 2025: 9188
  • Sorteo del 27 de febrero de 2025: 6013
  • Sorteo del 26 de febrero de 2025: 2203

El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este 1 de marzo de 2025 a las 2:30 p. m., mientras que El Sinuano Noche se realizará a las 10:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

