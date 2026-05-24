Así quedó el Super Astro Luna: resultados del sorteo de este sábado, 23 de mayo de 2026

En el dinámico universo de los juegos de suerte y azar en Colombia, Super Astro se ha consolidado como una de las modalidades predilectas por los apostadores.
La combinación entre un número de cuatro cifras y un signo zodiacal cautivó la atención del público que, día tras día, se juega la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces lo apostado.
Super Astro Luna jugó este sábado, 23 de mayo, y estos fueron los números ganadores:
Super Astro Luna - 23 de mayo de 2026
- Número ganador: 3682.
- Signo: Cáncer.
Últimos resultados de Super Astro Luna
- Sorteo del 22 de mayo de 2026: número 7938 con el signo Escorpión.
- Sorteo del 21 de mayo de 2026: número 0721 con el signo Aries.
- Sorteo del 20 de mayo de 2026: número 1687 con el signo Capricornio.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 23 de mayo de 2026, a las 8:30 p. m. El sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
Premios y modalidades de apuesta
El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:
- 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
- 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
- 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.