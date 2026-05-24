Así quedó el Super Astro Luna: resultados del sorteo de este sábado, 23 de mayo de 2026

En el dinámico universo de los juegos de suerte y azar en Colombia, Super Astro se ha consolidado como una de las modalidades predilectas por los apostadores.

La combinación entre un número de cuatro cifras y un signo zodiacal cautivó la atención del público que, día tras día, se juega la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces lo apostado.

¿Es el gran ganador?: Número del premio mayor de la Lotería de Boyacá

Super Astro Luna jugó este sábado, 23 de mayo, y estos fueron los números ganadores:

Super Astro Luna - 23 de mayo de 2026

Número ganador: 3682.

Signo: Cáncer.

Últimos resultados de Super Astro Luna

Sorteo del 22 de mayo de 2026: número 7938 con el signo Escorpión.

número con el signo Sorteo del 21 de mayo de 2026: número 0721 con el signo Aries.

número con el signo Sorteo del 20 de mayo de 2026: número 1687 con el signo Capricornio.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 23 de mayo de 2026, a las 8:30 p. m. El sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos: