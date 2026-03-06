Loterías

Astro Sol del viernes 6 de marzo: estos son los números ganadores de la lotería

Este juego de azar revela sus resultados cada tarde.

6 de marzo de 2026, 4:33 p. m.
Resultados oficiales de Super Astro Sol
Este viernes, 6 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5372 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 1456
  • Los últimos tres dígitos: 456
  • Los últimos dos dígitos: 56
  • El signo zodiacal ganador es: Acuario

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

