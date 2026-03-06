Loterías

Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes 6 de marzo: estos son los números que se llevan el premio mayor

Los colombianos pueden jugar estas loterías en cualquiera de los dos horarios disponibles cada día.

6 de marzo de 2026, 11:12 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El viernes 6 de marzo se desarrolló una nueva jornada de sorteos de varias de las loterías autorizadas en el país, juegos que hacen parte del mercado regulado y que se encuentran bajo la supervisión de Coljuegos, organismo encargado de vigilar la legalidad y transparencia de las apuestas.

Los apostadores colombianos estuvieron pendientes de los resultados de las principales loterías regionales, que mantienen sus calendarios habituales de rifas durante el día.

En el caso de la lotería de El Dorado, uno de los juegos con mayor seguimiento, los sorteos se realizan en dos franjas horarias de la jornada. Los apostadores suelen verificar los resultados publicados cerca de las 11:00 a. m. y posteriormente en horas de la tarde, alrededor de las 3:30 p. m., esperando conocer si sus números coinciden con los premiados.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8655.
  • La Quinta: 4.
YouTube video X_gOyO0VoRc thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Por otro lado, la lotería El Paisita, especialmente popular en Antioquia, continúa siendo una de las alternativas preferidas por los participantes que buscan premios en los sorteos diarios. La tradición de este juego ha consolidado una base de apostadores que revisan con atención cada publicación oficial antes de iniciar los trámites de cobro.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Finalmente, La Caribeña completó su programación de sorteos del día con sus rifas de la tarde y de la noche, manteniendo su dinámica habitual dentro del calendario de juegos.

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados y evitar posibles intentos de fraude o desinformación.

