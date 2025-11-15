Suscribirse

Loterías

Atentos jugadores de la lotería de Medellín: estos son los resultados del sorteo del viernes, 14 de noviembre

Esta lotería se juega en Colombia la noche de todos los viernes. Consulte si este tuvo suerte.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
15 de noviembre de 2025, 11:08 a. m.
Número ganador de la Lotería de Medellín del viernes 15 de agosto de 2025.
Número ganador de la Lotería de Medellín. | Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con logo de Lotería de Medellín

El sorteo número 4809 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes, 14 de noviembre, a las 11:00 p.m., entregó su premio mayor de $16.000 millones de pesos a un número afortunado. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Contexto: ¿Qué tan probable es ganarse el Baloto? Esto sugiere la estadística

Así las cosas, las balotas jugaron que:

  • El número ganador es: 2953
  • Serie: 371

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

  • Dos secos de $1.000 millones
  • Dos secos de $700 millones
  • Dos de $500 millones
  • 6 secos de $100 millones
  • 7 de $50 millones
  • 10 premios de $20 millones
  • 15 de $10 millones

Lo que amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

La Lotería de Medellín recordó a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la iglesia que está sumergida bajo el agua y solo se ve su campanario: podría ser uno de los templos más antiguos

2. Los signos con más suerte en dinero este fin de semana, del 15 al 17 de noviembre

3. Atacan con explosivos la estación de Policía en el corregimiento de Mondomo, norte del Cauca

4. A Jhon Arias le surge inesperado salvavidas ante su mal momento en Wolverhampton: el club que lo quiere en 2026

5. ¿El check in previo asegura su vuelo en Estados Unidos? Ojo, porque podría tener problemas con el abordaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de Medellín Juegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.