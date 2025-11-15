Loterías
Atentos jugadores de la lotería de Medellín: estos son los resultados del sorteo del viernes, 14 de noviembre
Esta lotería se juega en Colombia la noche de todos los viernes. Consulte si este tuvo suerte.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El sorteo número 4809 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes, 14 de noviembre, a las 11:00 p.m., entregó su premio mayor de $16.000 millones de pesos a un número afortunado. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.
Así las cosas, las balotas jugaron que:
- El número ganador es: 2953
- Serie: 371
Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:
- Dos secos de $1.000 millones
- Dos secos de $700 millones
- Dos de $500 millones
- 6 secos de $100 millones
- 7 de $50 millones
- 10 premios de $20 millones
- 15 de $10 millones
Lo que amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.
La Lotería de Medellín recordó a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.
El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.