Baloto del 20 de septiembre de 2025: estos son los números afortunados que se llevan el premio mayor

Consulte si los números que jugó resultaron ganadores en el último sorteo del Baloto.

Redacción Loterías
21 de septiembre de 2025, 11:50 a. m.
Resaltados Baloto del 20 de septiembre.
Resaltados Baloto del 20 de septiembre | Foto: Getty Images

El Baloto continúa siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Sus sorteos se realizan tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado— a las 11:00 de la noche.

La transmisión oficial puede seguirse a través del canal de YouTube y del Canal 1, donde se seleccionan al azar los seis números ganadores y la llamada ‘súper balota’.

En el más reciente sorteo, llevado a cabo el 20 de septiembre de 2025, el acumulado del premio mayor alcanzó los 20.600 millones de pesos, mientras que el Baloto Revancha ofreció un acumulado de 4.000 millones de pesos.

Resultados Baloto – 20 de septiembre de 2025

  • Premio mayor: $ 20.600 millones
  • Números ganadores: 30, 40, 16, 11, 08
  • Súper balota: 06

Resultados Baloto Revancha – 20 de septiembre de 2025

  • Premio mayor: $ 4.000 millones
  • Números ganadores: 29, 42, 24, 12, 39
  • Súper balota: 08
Resultado BALOTO REVANCHA sábado 20 de SEPTIEMBRE de 2025 ✅

Asimismo, estos fueron los resultados del sorteo realizado el 17 de septiembre de 2025:

  • 05, 07, 11, 15, 23 – Súper balota: 03
  • 07, 09, 10, 37, 39 – Súper balota: 04

Quienes resulten ganadores del premio deben presentarse con el billete original en las oficinas autorizadas por la entidad operadora, junto con su documento de identidad. Una vez verificada la autenticidad del boleto y el valor del premio, el pago se realiza mediante abono a una cuenta bancaria, descontando previamente los impuestos establecidos por la ley.

