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Baloto: estos fueron los resultados del sábado 28 de marzo de 2026

Consulte los resultados del último sorteo del Baloto, que se juega todos los miércoles y sábados.

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Redacción Loterías
29 de marzo de 2026, 6:41 a. m.
El acumulado millonario impulsó una alta participación en el sorteo de mitad de semana.
El acumulado millonario impulsó una alta participación en el sorteo de mitad de semana. Foto: Getty Images / Baloto

Este sábado, 28 de marzo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto, que llegó a un premio acumulado que alcanzó los $ 5.000 millones de pesos. En la modalidad de Baloto Revancha ofreció un premio de $ 24.400 millones.

Resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores:

  • Baloto: 16 - 25 - 41 - 07 - 42
  • Súper Balota: 08

Resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores:

  • Revancha: 38 - 24 -37 - 40 - 42
  • Súper Balota: 07
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El siguiente sorteo del Baloto se llevará a cabo el próximo miércoles, 1 de abril, a las 11:00 p. m. El sorteo se transmitirá en vivo por televisión y radio, y los resultados se podrán consultar en la página web de Baloto.

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El tiquete de Baloto tiene un valor de 5.700 pesos, que se puede comprar ya sea en el puesto de loterías o en la página web de la entidad.

Posteriormente, debe seleccionar sus números para el sorteo, deben ser cinco sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16.

¿Cuánto se gana en el Baloto por número acertado?

  • Superbalota única: 5.700 pesos (reembolso del costo del boleto).
  • 1 acierto: sin premio.
  • 1 acierto + superbalota: 5.700 pesos (reembolso del costo del boleto).
  • 2 aciertos: sin premio.
  • 2 aciertos + superbalota: 10.337 pesos (promedio).
  • 3 aciertos: 10.397 pesos (promedio).
  • 3 aciertos + superbalota: 47.547 pesos (promedio).
  • 4 aciertos: 137.752 pesos (promedio).
  • 4 aciertos + superbalota: 2.063.667 pesos (promedio).
  • 5 aciertos: 33.886.364 pesos (promedio).
  • 5 aciertos + superbalota: premio mayor, a partir de 4.000 millones de pesos.