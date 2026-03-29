Baloto: estos fueron los resultados del sábado 28 de marzo de 2026

Este sábado, 28 de marzo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto, que llegó a un premio acumulado que alcanzó los $ 5.000 millones de pesos. En la modalidad de Baloto Revancha ofreció un premio de $ 24.400 millones.

Resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores:

Baloto: 16 - 25 - 41 - 07 - 42

Súper Balota: 08

Resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores:

Revancha: 38 - 24 -37 - 40 - 42

Súper Balota: 07

El siguiente sorteo del Baloto se llevará a cabo el próximo miércoles, 1 de abril, a las 11:00 p. m. El sorteo se transmitirá en vivo por televisión y radio, y los resultados se podrán consultar en la página web de Baloto.

El tiquete de Baloto tiene un valor de 5.700 pesos, que se puede comprar ya sea en el puesto de loterías o en la página web de la entidad.

Posteriormente, debe seleccionar sus números para el sorteo, deben ser cinco sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16.

¿Cuánto se gana en el Baloto por número acertado?