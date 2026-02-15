Loterías

Baloto jugó y reveló los números millonarios: verifique si usted fue el afortunado ganador

En las noches, este juego de azar indica los números ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de febrero de 2026, 5:58 a. m.
Baloto Colombia.
Baloto Colombia. Foto: Getty Images / Baloto

Este sábado, 14 de febrero de 2026, el número ganador del Baloto, con un acumulado de 22.000 millones de pesos, y la modalidad Revancha, con 15.500 millones de pesos, fueron revelados.

Lotería de Santander, viernes 13 de febrero de 2026: número ganador

Resultados del Baloto

Acumulado de $22.000 millones

  • Números: 15 - 21 - 29 - 34 - 35
  • Superbalota: 06

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $15.500 millones

  • Números: 14 - 35 - 37 - 38 - 41
  • Superbalota: 10

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.

Loterías

Número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 14 de febrero de 2026

Loterías

Resultado de Super Astro Sol: estos son los números ganadores en el sorteo del 14 de febrero

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del nuevo sorteo de hoy sábado, 14 de febrero

Loterías

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: los números ganadores del sábado 14 de febrero de 2026

Loterías

Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 14 de febrero

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este sábado 14 de febrero de 2026

Loterías

Lotería de Risaralda, combinación ganadora del sorteo 2938 del viernes 13 de febrero de 2026

Loterías

¿Se hizo millonario?: Lotería de Medellín el viernes 13 de febrero

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del viernes 13 de febrero de 2026

Loterías

Verifique si ganó la lotería este viernes 13 de febrero: Super Astro Sol jugó su último sorteo

Más de Loterías

El Baloto solo sortea los lunes, miércoles y sábados.

Baloto jugó y reveló los números millonarios: verifique si usted fue el afortunado ganador

La lotería jugó este sábado, 11 de octubre

Número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 14 de febrero de 2026

Resultados oficiales de Super Astro Sol

Resultado de Super Astro Sol: estos son los números ganadores en el sorteo del 14 de febrero

Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del nuevo sorteo de hoy sábado, 14 de febrero

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 3 de diciembre.

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: los números ganadores del sábado 14 de febrero de 2026

Antioqueñita, 27 de diciembre de 2025.

Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 14 de febrero

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este sábado 14 de febrero de 2026

La edición de mitad de febrero renovó la ilusión de miles de apostadores.

Lotería de Risaralda, combinación ganadora del sorteo 2938 del viernes 13 de febrero de 2026

El sorteo número 4819 se llevó a cabo como es habitual a las 11 de la noche.

¿Se hizo millonario?: Lotería de Medellín el viernes 13 de febrero

Lotería de Santander, 16 de enero de 2026.

Lotería de Santander, viernes 13 de febrero de 2026: número ganador

Noticias Destacadas