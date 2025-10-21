Baloto y Revancha lunes 20 de octubre de 2025: ganadores del último sorteo del acumulado millonario

Este lunes 20 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2568 del Baloto, uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos.

En esta jornada, el premio mayor alcanzó un acumulado de 25.800 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha ofreció un acumulado de 5.400 millones de pesos. Como es habitual, este sorteo se realizó en la noche y solo se juega los lunes, miércoles y sábados.

Resultados del sorteo del Baloto del 20 de octubre de 2025

Sorteo número: 2568

Premio mayor: 25.800 millones de pesos

Número ganador: 09-11-15-23-29

Súper balota: 04

Este resultado mantiene viva la expectativa entre los jugadores, quienes esperan que el millonario acumulado pueda caer en el próximo sorteo si no hubo ganador esta noche.

Resultados del Baloto Revancha del 20 de octubre de 2025

Premio mayor: 5.400 millones de pesos

Número ganador: 06-08-12-19-36

Súper balota: 16

La modalidad Revancha continúa siendo la segunda oportunidad para quienes juegan con el mismo tiquete, ofreciendo también un millonario premio acumulado.

Resultados recientes del Baloto

El sorteo de este lunes del Baloto y la Revancha generó expectativa por el posible ganador del acumulado millonario. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Baloto

18 de octubre de 2025: 27 – 31 – 33 – 34 – 41 | Súper balota: 05

27 – 31 – 33 – 34 – 41 | Súper balota: 05 15 de octubre de 2025: 02 – 21 – 25 – 37 – 43 | Súper balota: 09

02 – 21 – 25 – 37 – 43 | Súper balota: 09 13 de octubre de 2025: 11 – 17 – 18 – 20 – 34 | Súper balota: 07

Baloto Revancha

18 de octubre de 2025: 06 – 14 – 26 – 40 – 41 | Súper balota: 07

06 – 14 – 26 – 40 – 41 | Súper balota: 07 15 de octubre de 2025: 04 – 18 – 37 – 38 – 40 | Súper balota: 15

04 – 18 – 37 – 38 – 40 | Súper balota: 15 13 de octubre de 2025: 09 – 21 – 27 – 29 – 41 | Súper balota: 13

¿Cuánto tiempo hay para reclamar el premio?