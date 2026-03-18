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¿Cayó el premio mayor? Resultados del 18 de marzo de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Estos chances y loterías continúan siendo una opción popular entre los colombianos que buscan un golpe de suerte.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de marzo de 2026, 11:18 a. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 18 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 18 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La jornada de sorteos de este martes 18 de marzo volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia, quienes siguieron de cerca los resultados de las diferentes loterías que operan en el país.

Cada sorteo se realiza bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad encargada de regular estas actividades y garantizar su correcto funcionamiento. Gracias a estos controles, los participantes pueden confiar en la transparencia de los procesos y en la validez de los resultados anunciados.

A lo largo del día, los jugadores permanecen atentos a las distintas franjas horarias en las que se publican los números ganadores, especialmente al premio mayor, que representa el principal atractivo de estas dinámicas.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1388.
  • La Quinta: 9.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Finalmente, se recomienda a los apostadores consultar siempre fuentes oficiales para verificar los resultados y conservar sus billetes, una medida clave para evitar inconvenientes al momento de reclamar cualquier premio.

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