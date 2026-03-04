¿Cayó su número? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 4 de marzo

Este miércoles 4 de marzo se realizaron los sorteos de las principales loterías y chances del país, generando expectativa entre miles de jugadores que esperaban conocer si la suerte estuvo de su lado. Como es habitual, en la jornada se llevaron a cabo los sorteos en sus diferentes franjas horarias, tanto en la tarde como en la noche, dejando definidos los números ganadores.

A continuación, se presentan los resultados oficiales correspondientes a los sorteos de la tarde y la noche.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1171.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Se recomienda a los jugadores verificar sus tiquetes en los puntos autorizados o a través de los canales oficiales de cada operador. En caso de resultar ganador, recuerde conservar el comprobante en buen estado para poder reclamar el premio dentro de los plazos establecidos.

Estos juegos de azar se han convertido en una opción popular para quienes buscan probar suerte a diario, ya que cuentan con sorteos frecuentes y premios atractivos.